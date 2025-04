Snowboard, Cesare Pisoni: “Italia punto di riferimento nel mondo. Ora la sfida è l’Olimpiade”

L’Italia ha vissuto una stagione trionfale nello snowboard alpino, conquistando la Coppa per Nazioni. Un riconoscimento importante per la squadra azzurra, che ottenuto risultati straordinari. I numeri sono semplicemente incredibili: dieci vittorie, ventisette podi e la conquista della Coppa del Mondo generale da parte di Maurizio Bormolini, che ha vinto anche quella di gigante parallelo.

Una supremazia schiacciante quella dell’Italia, che ha concluso al primo posto nella classifica per nazioni con 5550 punti, battendo nettamente le dirette rivali, Austria e Germania, che si sono fermate rispettivamente a quota 4789 punti e 2653.

Ai risultati di Coppa del Mondo si sono poi aggiunti anche quelli dei Mondiali in Engadina, dove Roland Fischnaller è stato capace di tornare sul gradino più alto del podio. Un oro meraviglioso quello del capitano della squadra azzurra in PGS, al quale si aggiunto quello nella prova a squadre mista con Maurizio Bormolini ed Elisa Caffont, capaci di battere in una finale tutta azzurra Gabriel Messner e Jasmin Coratti. Una spedizione iridata che ha visto anche il bronzo di Aaron March nello slalom parallelo.

Oggi il DT Cesare Pisoni ha portato al presidente della FISI, Flavio Roda, la Coppa per Nazioni, commentando anche il risultato della propria squadra: “Ho avuto il piacere di consegnare al Presidente questa coppa. La squadra ha dimostrato per tutta la stagione di essere un punto di riferimento dell’intero movimento. Sicuramente è il miglior trampolino di lancio in vista delle stimolanti sfide che ci attendono il prossimo anno, culminanti con le Olimpiadi”.