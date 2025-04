Scacchi, Europei femminili 2025: Marina Brunello si riscatta, Zimina patta

Ancora un giorno da ricordare agli Europei femminili individuali di scacchi in corso di svolgimento a Rodi, in Grecia. Il motivo è sempre legato a una sola persona, Teodora Injac, che batte anche la georgiana Bella Khotenashivili e tira fuori un 7/8 che, in realtà, è attualmente un fiotto di sette vittorie consecutive: ora la serba è leader solitaria della classifica.

Torna alla vittoria Marina Brunello, che sale così a 4,5/8 superando la lituania Salomeja Zaksaite. Il tutto dopo una partita rapidamente convertitasi in un finale con un Cavallo a testa e i pedoni, solo che l’italiana ne ha uno in più (8 contro 7). E questo, unito a una valida mobilità del Cavallo bianco, fa la differenza, perché Brunello manovra bene abbastanza da entrare nello schieramento del Nero, catturare il pedone doppiato arretrato in b6 e forzare l’abbandono dell’avversaria alla 64a.

Quanto a Olga Zimina, c’è la patta (e dunque il 4,5/8) contro la rumena Mihaela Sandu. Una partita, questa, che scorre sul filo dell’equilibrio almeno fino alla quarantesima mossa, quando la natura complicata di un finale di Torre, Cavallo e Alfiere fa inevitabilmente il suo corso e mette prima l’una e poi l’altra di fronte a chance non viste di crearsi un vantaggio. Alla fine dei conti il punto è equamente diviso alla cinquantesima.

Nel nono turno, curiosamente, Sandu diventerà l’avversaria di Marina Brunello, in un fatto più unico che raro che è sfidare le due battenti bandiera italiana una in fila all’altra. Olga Zimina, invece, pesca l’azera Narmin Abdinova.