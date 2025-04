Niente Giro delle Fiandre oggi sulla RAI: dove vederlo in tv e streaming

Sarà un’altra domenica di passione ed emozioni per gli amanti del ciclismo. Oggi, infatti, è in programma l’edizione numero 109 del Giro delle Fiandre, forse una delle più attese, visto che si ripropone lo scontro epico tra i migliori ciclisti del mondo. Sulle strade belghe si daranno battaglia Tadej Pogacar, Mathieu Van der Poel, Wout Van Aert, Mads Pedersen e anche il nostro Filippo Ganna.

Una corsa infinita con i corridori che dovranno affrontare 269 chilometri da Bruges ad Oudenaarde, superando ben sedici muri e sette settori di pavé. L’ultima difficoltà di giornata, a quindici chilometri dal traguardo, sarà costituita dalla seconda scalata del Paterberg, 360 metri con pendenza media del 12,9% e massima superiore al 20%.

Il duello più atteso è quello tra Van der Poel e Pogacar, che sono anche gli ultimi due vincitori nell’albo d’oro. Lo sloveno cerca la rivincita dopo la sconfitta nella Milano-Sanremo e parte anche con i favori del pronostico visto il percorso, ma l’olandese ha dimostrato di avere grandissima gamba e quindi sarà difficile da staccare sui vari muri.

Una corsa, però, che in Italia non avrà la diretta in chiaro. Infatti la Rai non ha preso i diritti del Giro delle Fiandre, che sarà invece trasmesso integralmente da Eurosport 1. OA Sport offrirà la diretta fin dalle 10 del mattino per non farvi perdere neanche un secondo della corsa tra le più attese della stagione.