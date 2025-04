NASCAR, la Cup Series riprende da Talladega dopo la pausa di Pasqua

Dopo la pausa per il week-end di Pasqua, l’unica da febbraio a novembre, la NASCAR Cup Series riparte dalla spettacolare location di Talladega. Regna l’incertezza nello Stato dell’Alabama all’interno del catino più grande ovale del calendario delle stock car, una struttura imponente che non ha eguali in tutto il North America.

L’imponente ovale americano batte in termini di grandezza Daytona con una metratura di 2.66 miglia (4.281 km) ed una pendenza di 33 i gradi di curva 1-2 contro i 31 gradi del World Center of Racing. La differenza principale rispetto all’ovale che sorge nello Stato della Florida è data in ogni caso dalla posizione della linea del traguardo, posizionata 1.250 piedi più avanti rispetto alla piega che chiude il tri-ovale.

In quel di Lincoln tutto può succedere, ogni protagonista ha la concreta chance di vincere e di conseguenza ottenere un pass per i NASCAR Playoffs. Talladega tornerà protagonista successivamente anche nella fase decisiva della stagione, per la prima volta nel ‘Round of 8’ e non nel ‘Round of 12’

Ross Chastain (2022), Ryan Blaney (2020), Chase Elliott (2019), Joey Logano (2018), Ricky Stenhouse Jr. (2017), Denny Hamlin (2014), Kevin Harvick (2010) e KyleNASCAR Busch (2008-2023), Brad Keselowski (2009, 2012, 2016, 2021), Tyler Reddick (2024) hanno primeggiato almeno una volta nella competizione primaverile di Talladega, appuntamento unico ed imperdibile della NASCAR.