Matteo Zurloni: “Se lavoro sulla tecnica, posso puntare al record del mondo”

L’ultima puntata di FOCUS – ARRAMPICATA, in onda sul canale Youtube di OA Sport ha visto Matteo Zurloni come gradito ospite. L’arrampicatore clsase 2002, detentore del record europeo nella categoria speed, si è raccontato a 360° tra obiettivi presenti e futuri in una disciplina che si sta sempre più facendo conoscere a livello globale.

Il nativo di Segrate inizia il suo racconto partendo, ovviamente, dalle Olimpiadi di Parigi 2024: “La prima volta, ovviamente, è un mistero. L’hai vista solo in tv e tutto è da scoprire, come il villaggio olimpico. Non sai come sia. Invece devo dire che mi è piaciuto molto. L’ambiente era più calmo di quel che pensassi perché ovviamente tutti devono preparare le rispettive gare. Come ha detto qualcuno è una sorta di ‘paese dei balocchi’ con atleti di tutto il mondo. Io ho legato con molti atleti italiani, ero anche in camera con Nino Pizzolato che ha anche fatto medaglia. Non solo, ho fatto anche amicizia con Gianmarco Tamberi. Com’è? Non sapevo se fosse quello che si vedeva in tv. Devo dire che è anche meglio dal vivo. Una persona preziosa, che ti supporta. Stava male, ma mi ha fatto anche i complimenti per le mie qualifiche”.

Nelle ultime ore l’arrampicata sportiva ha vissuto un cambiamento importante: “Ora tutte le specialità avranno un segmento personalizzato (alle Olimpiadi, ndr). Cosa cambierà? Sicuramente si tratta di una ottima notizia per gli specialisti di ogni singola disciplina. Purtroppo speravamo nel tetto di 60 atleti, ovvero 20 per disciplina, ma sembra che sia stato fissato a 38. Vedremo come divideranno i posti. Ad ogni modo una grande opportunità per lanciare l’arrampicata sportiva. Quello che ci ha dato Parigi 2024? Sapevo che la disciplina sarebbe piaciuta, ma non così tanto. Anche a livello social”.

Il nostro portacolori ha centrato il titolo mondiale nel 2024 e il record europeo, un risultato a cui tiene molto: “Non lo baratterei con una medaglia olimpica. Quel successo è stato molto importante, mi ha dato la conferma che potevo primeggiare su atleti mondiali. Non dico che mi sentivo ancora inferiore ai più forti, ma a quel punto tutto è cambiato. Lo speed, poi, ha meno margini di errore”.

Una gara velocissima. Limare ogni centesimo può fare la differenza: “Penso che ci sia ancora tantissima componente tecnica su cui lavorare e migliorare. L’arrampicata è una disciplina nuova per cui quando ho iniziato io non c’erano allenatori. Per quel motivo mi sono adattato alla parete, copiando quello che facevano gli altri. Qualcosa di grezzo, quindi, ma che funzionava. Lavorando molto sulla tecnica posso puntare al record mondiale. Da 4.94 a 4.70″.

Ultima battuta sugli obiettivi di questa stagione: “Arrivo da un inverno nel quale ho lavorato solamente sulla tecnica, per cui devo tornare al massimo dal punto di vista fisico. Le mie aspettative sono altissime perché voglio arrivare a competere con i migliori tempi del mondo. Ad ogni modo voglio prendermela con calma, senza foga. Un anno fa in Coppa del Mondo ho conquistato la medaglia d’argento ma, tappa per tappa, non ho mai fatto podio. Mi piacerebbe invertire questo trend, dopodiché voglio presentarmi al massimo della forma in vista dei Mondiali di settembre nei quali voglio ribadire il titolo”.