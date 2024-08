Arrampicata sportiva, trionfo Italia nella speed agli Europei! Fossali batte Zurloni in finale, bronzo per Randi al femminile

Una serata praticamente tutta a tinte italiane agli Europei di arrampicata sportiva 2024 di Villars (Svizzera). Nello speed gli azzurri e le azzurre si sono dimostrati a livello altissimo nel panorama continentale e si sono regalati grandissime soddisfazioni.

Ludovico Fossali vince il titolo europeo battendo in finale il primatista europeo, campione del mondo e connazionale Matteo Zurloni. Un percorso fantastico quello del 27enne trentino, cominciato con un 5″17 agli ottavi per battere nel derby Alessandro Boulos, per poi fare ancora meglio ai quarti di finale con un 5″07 per battere il polacco Marcin Dzienski. In semifinale è stata fondamentale la caduta del tedesco Sebastian Lucke e poi in finale ha sfruttato l’errore di Zurloni facendo 5″74. Il tempo più veloce in assoluto è stato quello di Zurloni che ha firmato 4″98 in semifinale.

Al femminile l’Italia sale sul podio grazie al terzo posto di Giulia Randi che ha battuto nella finalina la connazionale Beatrice Colli. Bellissimo percorso per la 21enne dell’Esercito che è partita battendo ai quarti la tedesca Julia Koch con il tempo di 7″29, poi il 7″50 della semifinale non è bastato per battere la fortissima Natalia Kalucka (6″82), che poi avrebbe vinto la medaglia d’oro in finale contro l’altra polacca Chudziak.