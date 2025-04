Marcello Abbondanza: “Meraviglioso trovare Orro al Fenerbahce. In Turchia le italiane trattate senza favori”

Marcello Abbondanza è intervenuto come ospite nel corso dell’ultima puntata di Volley Night, trasmissione visibile sul canale Youtube di OA Sport. L’allenatore romagnolo, recentemente ingaggiato dal Fenerbahce anche in vista della prossima stagione, è reduce da un’esperienza asiatica che l’ha portato a vincere il titolo nazionale coreano con le Pink Spiders.

“Ho lavorato in nove Paesi diversi, ma la Corea del Sud è stato sicuramente il posto più strano. Non a caso sono stato il primo allenatore straniero al femminile. È stata un’esperienza tosta. Le dinamiche sono completamente diverse, non solo sportive ma anche di vita. I fan coreani sono praticamente la cosa più importante per le società e per i giocatori. Loro si ritengono in grado di spostare tutti gli equilibri e gli viene data questa forza”, racconta il tecnico italiano.

“Succede che cominciamo la stagione e c’è una coppa iniziale, spesso giocata senza le straniere ma questa volta sì, in cui non abbiamo giocato bene e loro hanno portato in giro per Seul una vela pubblicitaria dove c’era scritto che dovevano mandare via me e tutte le giocatrici straniere, parcheggiandola poi davanti al palazzetto il giorno della presentazione della squadra. Per loro è normale, per me che sono romagnolo non è molto normale… Io ho covato dentro 6-7 mesi. Poi abbiamo fatto una stagione meravigliosa facendo tutti i record del campionato e vincendo il titolo. La prima cosa che aspettavo di dire in conferenza stampa è quella di chiedere ai tifosi lo stesso pulmino da far girare ma con un messaggio di scuse. Adesso devo tornare in Corea il 15 maggio, voglio andare a vedere il pulmino…“, prosegue Abbondanza.

Sulla trattativa con il Fenerbahce: “È un po’ che parlavamo soprattutto in prospettiva della prossima stagione. Venire adesso è stata un po’ una sorpresa. Per me è un ritorno a casa, io qui ho fatto quattro bellissimi anni dal 2013 al 2017, quindi non ci ho pensato due volte perché è una società a cui mi sento molto legato“.

Sulla possibilità di allenare fuoriclasse del calibro di Melissa Vargas: “Nella mia carriera ho avuto la fortuna di avere giocatori molto forti. Loro sono forti e anche giovani, questa è la differenza. Hanno un grande margine, quindi può essere un anno molto stimolante. Orro? Trovarla al Fener per me è una cosa meravigliosa, sono sincero. Sarà una bella sfida anche per lei, ma Istanbul è una città meraviglioso dove fare pallavolo e vivere“.

Sul rendimento delle giocatrici italiane che militano nei club turchi: “Credo ci sia molta professionalità e molto attaccamento nel giocare per esempio in Turchia. Il discorso è che le giocatrici italiane in Turchia vengono trattate come tutte le altre, quindi non come in Italia, e qualcuna fa più fatica ad adattarsi. Per alcune di loro è più comodo restare a giocare in Italia piuttosto che venire in Turchia. Per altre c’è un’aspettativa superiore perché vengono a giocare come straniere, quindi la straniera ti deve dare qualcosa in più soprattutto in un campionato che non ha 4-5 straniere come in altri, ma ne hai 3 o addirittura 2. La richiesta quindi è maggiore, e se questa richiesta non viene soddisfatta allora la giocatrice in questione non può essere buona per la squadra turca. Questa è la verità per come l’ho vista io“.

Sul dominio di Conegliano in Serie A e sulle prospettive in vista delle fasi finali della Champions League: “Quest’anno aveva un roster fatto davvero molto bene. Ha meritato e ha fatto quello per cui questa squadra era stata creata. Adesso manca la cosa più importante, le vedo favorite ma sarà una sfida aperta con il Vakif“.