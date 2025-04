Maratona di Boston 2025, doppia vittoria del Kenya. Lokedi firma il record del percorso

John Korir e Sharon Lokedi hanno vinto la Maratona di Boston 2025, seconda Major stagionale che si è disputata come da tradizione tra le strade della capitale del Massachusetts in occasione del Patriot’s Day. La 129ma edizione della maratona annuale più antica del mondo ha regalato grande spettacolo e anche un record del percorso, firmato nella gara femminile.

Lokedi ha tagliato il traguardo infatti con il tempo di 2h17:22, battendo nettamente il precedente primato (2h18:57 di Rita Jeptoo nel 2014) e sconfiggendo in una lunga volata la connazionale keniana Hellen Obiri (2h17:41), che ha visto sfuggire in extremis una clamorosa tripletta dopo i successi del 2023 e del 2024. Podio completato in terza piazza dall’etiope Yalemzerf Yehualaw con 2h18:06.

Prestazioni di alto profilo anche al maschile, con il keniano Korir che ha completato la gara in 2h04:45 precedendo il tanzaniano Felix Simbu e l’altro keniano Cybrian Kotut, rispettivamente secondo e terzo in 2h05:04 subito davanti al padrone di casa statunitense Conner Mantz (2h05:08). Ritiro al 30° chilometro per il campione uscente Sisay Lemma.