Lotta, Europei 2025: assegnati gli ultimi titoli continentali nella greco-romana

Va ufficialmente in archivio l’ultima giornata dei Campionati Europei 2025 di lotta, in corso di svolgimento sulle materassine di Bratislava (in Slovacchia). Quest’oggi, nel day-7 della rassegna continentale assoluta, si sono disputate i ripescaggi e le fasi finali delle ultime cinque categorie di peso del programma per il settore della greco-romana.

Nei 60 kg è arrivato il trionfo dell’azerbaigiano Nihat Zahid Mammadli, che ha sconfitto per 7-3 in finale il serbo Georgij Tibilov. Azerbaigian sul gradino più alto del podio anche nei 67 kg con Hasrat Jafarov, che si è sbarazzato abbastanza agevolmente del bulgaro Abu Muslim Amaev nell’ultimo atto per 7-1.

Oro ex aequo nei 72 kg per l’ungherese Levente Levai e per il francese Ibrahim Ghanem, che hanno pareggiato la finalissima per 4-4 conquistando a pari merito il titolo europeo. L’azerbaigiano Gurban Gurbanov si è imposto negli 82 kg battendo per 6-0 l’ungherese Erik Szilvassy, mentre il bulgaro Kiril Milov ha ottenuto il secondo sigillo della carriera nella rassegna continentale senior tra i 97 kg regolando in finale il tedesco Lucas Lazogianis.