Lorenzo Finn, buone risposte dalla Primavera. Il calendario delle prossime gare prima del Giro U23

Lorenzo Finn si è reso protagonista di un’ottima primavera, alternandosi tra l’attività da professionista e quella da under 23. Il 18enne ligure è salito subito sul podio al suo esordio da pro’, correndo da protagonista il Giro della Città Metropolitana di Reggio Calabria: correndo con la maglia azzurra, alla prima uscita di Marco Villa nel ruolo di Commissario Tecnico, ha portato via l’attacco decisivo con Luca Colnaghi e Davide Bais, chiudendo poi al terzo posto in volata.

A seguire un’intensa settimana da under 23 con la maglia della Red Bull-BORA-hansgrohe: ottimo quinto posto alla Liegi-Bastogne-Liegi di categoria, giungendo a otto secondi dal vincitore (il belga Jarno Widard) nel gruppetto regolando da Simone Gualdi (terzo); eccezionale vittoria al prestigiosissimo Giro del Belvedere e seconda piazza al quotato Palio del Recioto (grande rimonta sull’attaccante Lorenzo Nespoli, che ha conservato un margine di sette secondi).

Lorenzo Finn ha dimostrato di essere in possesso di eccellenti doti agonistiche e di godere di importanti margini di miglioramento, degni di una delle migliori promesse del ciclismo italiano. Il Campione del Mondo juniores ha ottenuto delle buone risposte dalle ultime corse e si può lanciare con convinzione verso i prossimi appuntamenti: il 3 maggio lo rivedremo alla Freccia delle Ardenne, il giorno successivo correrà la Ardenne Classic.

Saranno due prove di avvicinamento verso il Giro d’Italia Next Gen, che scatterà il 15 giugno e dove potrebbe davvero inseguire il risultato di lusso: otto tappe in cui ritroverà Widar e i francesi Paul Seixas, Pierre-Herny Basset, Antoine L’Hote.