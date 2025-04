Guido Vianello non si arrende: “Mi prendo le mie responsabilità, ma l’obiettivo non cambia”

Guido Vianello ha postato sul proprio profilo Instagram una lunga riflessione dopo la sconfitta subita a Las Vegas nel match contro Richard Torrez Jr.: il 30enne romano, dopo aver parlato della battuta d’arresto subita, ha rilanciato, affermando di voler ad ogni costo realizzare il proprio sogno di diventare campione del mondo.

I ringraziamenti di Vianello per l’occasione avuta: “Ciao a tutti, voglio ringraziare di cuore tutte le persone che si sono sintonizzate su Rai 2 e Rai Sport per seguire il mio incontro. Essere trasmesso in diretta su uno dei principali canali nazionali è stato per me un grande onore. Grazie alla Rai e alla Federazione Pugilistica Italiana per la fiducia. So bene che l’incontro non è andato come speravamo“.

L’analisi della sconfitta subita: “La prestazione è stata ben al di sotto delle aspettative, e me ne assumo tutta la responsabilità. Mi dispiace aver deluso chi ha creduto in me: i tifosi, il mio team, il mio promoter, e soprattutto la mia famiglia che da Roma mi sostiene ogni giorno. Ma questa non è la fine del cammino. Lunedì sarò di nuovo in palestra — con la testa alta, più affamato di prima, pronto ad allenarmi ancora più duramente“.

La voglia di rivalsa dell’azzurro, che continua a credere nel proprio sogno: “Analizzeremo ogni dettaglio, correggeremo ogni errore, e torneremo più forti. Perché è proprio da queste cadute che si costruiscono i ritorni più grandi. Il mio obiettivo è sempre lo stesso: diventare campione del mondo. E vi prometto che farò tutto ciò che serve per arrivarci. Forza e Onore“.

IL POST SU INSTAGRAM DI GUIDO VIANELLO