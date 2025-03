Football americano, nella week 6 della IFL prosegue la corsa di testa di Frogs Legnano e Guelfi Firenze

Non è certo mancato lo spettacolo nella sesta settimana della IFL – Italian Football League 2025. Nei quattro incontri disputati abbiamo assistito a match vibranti con punteggi spesso pesantissimi. Nel Girone A prosegue il percorso di testa dei Frogs Legnano che demoliscono 55-0 a domicilio i Warriors Bologna, mentre rimangono in scia i Dolphins Ancona che stendono 48-14 i Lions Bergamo. Nel Girone B clamoroso 70-53 dei Guelfi Firenze in casa degli Skorpions Varese, mentre le Aquile Ferrara piegano 35-14 i Pirates Albisola.

RISULTATI WEEK 6 IFL 2025

WEEK 06 DOLPHINS Ancona LIONS Bergamo 48-14 WARRIORS Bologna FROGS Legnano 0-55 AQUILE Ferrara PIRATES Albisola 35-14 SKORPIONS Varese GUELFI Firenze 53-70

CLASSIFICA GIRONE A

GIRONE A W L G Pct Diff PF PA Strk 1 FROGS Legnano 5 0 5 1,000 112 168 56 5W 2 DOLPHINS Ancona 3 1 4 0,750 94 137 43 3W 3 PANTHERS Parma 3 1 4 0,750 80 135 55 1W 4 RHINOS Milano 1 3 4 0,250 -21 76 97 3L 5 WARRIORS Bologna 1 4 5 0,200 -174 25 199 2L 6 LIONS Bergamo 0 4 4 0,000 -91 45 136 4L

CLASSIFICA GIRONE B