Dove vedere la Maratona di Boston 2025 oggi in tv: orari, programma, streaming

Oggi si terrà la Maratona di Boston 2025, seconda Major (dopo quella di Tokyo) della stagione post-olimpica. Tra le strade della capitale del Massachusetts andrà in scena nella giornata di Pasquetta la 129ma edizione della maratona annuale più antica del mondo, che si svolge come da tradizione il terzo lunedì del mese di aprile in occasione del Patriot’s Day.

Focus sulla keniana Hellen Obiri, che va a caccia di un tris inedito nel XXI secolo: “Difendere un titolo non è mai facile e vincere la Maratona di Boston per due volte di seguito è stato complicato, ma sono felice di averlo fatto. Ho intenzione di spingere ancora per la vittoria e spero di fare una tripletta“. Obiettivo doppietta al maschile per l’etiope Sisay Lemma, che si impose nel 2024 con il tempo di 2h06:17.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari italiani, il palinsesto tv e streaming della Maratona di Boston 2025. La competizione, prevista a partire dalle ore 15.37, verrà trasmessa per intero in diretta tv su Eurosport 2, mentre la diretta streaming sarà disponibile su discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.

CALENDARIO MARATONA BOSTON 2025

Lunedì 21 aprile

Ore 15.37 Maratona di Boston, partenza – Diretta tv su Eurosport 2

PROGRAMMA MARATONA BOSTON 2025: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 2.

Diretta streaming: discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.