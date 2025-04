Berrettini esce dai 30 senza giocare. E altri possono superarlo

Matteo Berrettini non sta giocando durante la settimana in corso e ha perso i 250 punti che aveva conquistato dodici mesi fa con la vittoria nel torneo di Marrakech. Il tennista italiano ha deciso di non partecipare all’evento sulla terra rossa della località marocchina per difendere il titolo festeggiato l’anno scorso, in modo da presentarsi più riposato e in forma al Masters 1000 di Montecarlo, in programma dal 6 al 13 aprile sul mattone tritato del Principato.

Il romano esordirà contro un qualificato in Costa Azzurra e poi sarebbe atteso dal roboante scontro con il tedesco Alexander Zverev, numero 2 del mondo che cercherà una svolta dopo aver collezionato sconfitte pesanti nelle ultime settimane. La cambiale non riscattata questa settimana ha avuto un peso importante sulla classifica del finalista di Wimbledon 2021, che ha infatti perso sei posizioni nel ranking ATP ed è scivolato virtualmente in 33ma posizione con 1.530 punti all’attivo.

A inizio settimana occupava il 27mo posto della graduatoria mondiale, ora è uscito dalla top-30 senza giocare e rischia di retrocedere ulteriormente prima di ritornare in campo. In vista dell’aggiornamento previsto lunedì 7 aprile, infatti, Matteo Berrettini potrebbe subire altri sorpassi. Vediamo nel dettaglio quali sono gli avversari da tenere d’occhio durante il fine settimana in ottica ranking ATP, sempre importante per stilare i vari tabelloni.

Lo statunitense Alex Michelsen dovrà raggiungere la finale a Houston (affronterà il connazionale Tiafoe ai quarti, poi il vincente di Eubanks-Nakashima), l’argentino Sebastian Baez avrà bisogno dell’atto conclusivo a Bucarest (incrocerà l’ungherese Fucsovics in semifinale), l’olandese Tallon Griekspoor deve vincere a Marrakech (semifinale contro il polacco Majchrzak, poi il vincente di Darderi-Carballes Baena). Mal che vada Matteo Berrettini sarà dunque numero 36 del mondo quando giocherà nel Principato.