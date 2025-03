Trofeo Laigueglia 2025: la startlist e chi parteciperà. Attesa per Juan Ayuso

Si apre il calendario delle corse italiane nella nuova stagione di ciclismo come di consueto con il Trofeo Laigueglia. La corsa ligure è giunta alla sua 62ma edizione, andrà in scena domani con partenza ed arrivo nella località che dà il nome alla gara. Presenti addirittura otto formazioni World Tour, per una startlist di eccellente qualità che vede al via Juan Ayuso, reduce dal trionfo alla Faun Drome Classic e grande favorito per la vittoria. In casa azzurra presente il campione d’Italia Alberto Bettiol.

STARTLIST TROFEO LAIGUEGLIA 2025

Arkéa – B&B Hotels

1. COSTIOU Ewen

2. VERRE Alessandro

3. POULARD Baptiste

4. RIES Michel

5. GUERNALEC Victor

6. LE BERRE Mathis

7. ZAMPERINI Edoardo

Cofidis

11. MONIQUET Sylvain

12. FERRON Valentin

13. HERRADA Jesús

14. IZQUIERDO Clément

15. LASTRA Jonathan

16. THOMAS Benjamin

17. MAAS Jan

EF Education – EasyPost

21. CEPEDA Jefferson Alexander

22. HONORÉ Mikkel Frølich

23. NERURKAR Lukas

24. RAFFERTY Darren

25. RYAN Archie

26. BATTISTELLA Samuele

27. POWLESS Neilson

INEOS Grenadiers

31. FRAILE Omar

32. KWIATKOWSKI Michał

33. LAURANCE Axel

34. LEONARD Michael

35. PUCCIO Salvatore

36. SHMIDT Artem

37. SHEFFIELD Magnus

Intermarché – Wanty

41. BARRÉ Louis

42. BONNEU Kamiel

43. COLLEONI Kevin

44. FAURE PROST Alexy

45. GUALDI Simone

46. PETILLI Simone

47. ROTA Lorenzo

Team Jayco AlUla

51. BOUWMAN Koen

52. DE MARCHI Alessandro

53. DE PRETTO Davide

54. ENGELHARDT Felix

55. FOLDAGER Anders

56. HELLEMOSE Asbjørn

57. ZANA Filippo

UAE Team Emirates – XRG

61. AYUSO Juan

62. BARONCINI Filippo

64. COVI Alessandro

65. LAENGEN Vegard Stake

66. MORGADO António

67. TORRES Pablo

XDS Astana Team

71. BETTIOL Alberto

72. CONCI Nicola

73. ZANUTTA David

74. SCARONI Christian

75. ULISSI Diego

76. VELASCO Simone

77. MARUKHIN Daniil

Caja Rural – Seguros RGA

81. MOLENAAR Alex

82. BOU Joan

83. GONZÁLEZ Abner

84. LÓPEZ Joseba

85. DIAZ Alex

86. PRADES Eduard

87. PEÑUELA Francisco Joel

Q36.5 Pro Cycling Team

91. BADILATTI Matteo

92. BRAMBILLA Gianluca

93. CALZONI Walter

94. PARISINI Nicolò

95. VANHOUCKE Harm

96. CHRISTEN Fabio

97. PIDCOCK Joseph

Team Polti VisitMalta

101. BAIS Davide

102. BAIS Mattia

103. DE CASSAN Davide

104. MARTÍN Alex

105. SERRANO Javier

106. SEVILLA Diego Pablo

107. ZOCCARATO Samuele

Team TotalEnergies

111. BURGAUDEAU Mathieu

112. DELETTRE Alexandre

113. BOULAHOITE Rayan

114. JEGAT Jordan

115. LATOUR Pierre

117. VERCHER Mattéo

Tudor Pro Cycling Team

121. STORER Michael

122. ERIKSSON Jacob

123. ERIKSSON Lucas

124. WARBASSE Larry

125. THALMANN Roland

126. WILKSCH Hannes

127. WEISS Fabian

Unibet Tietema Rockets

131. ŤOUPALÍK Adam

132. MAIRE Adrien

133. HUYET Baptiste

134. CARBONI Giovanni

135. VERSCHUREN Killian

136. EIKING Odd Christian

137. MERIS Sergio

VF Group – Bardiani CSF – Faizanè

141. COVILI Luca

142. MARCELLUSI Martin

143. PALETTI Luca

144. PINARELLO Alessandro

145. SCALCO Matteo

146. TAROZZI Manuele

147. TOLIO Alex

Team Solution Tech – Vini Fantini

151. BALDACCINI Davide

152. BALMER Alexandre

153. CONTI Valerio

154. GONZÁLEZ Roberto Carlos

155. TSARENKO Kyrylo

156. SBARAGLI Kristian

157. TISSIÈRES Arnaud

Wagner Bazin WB

161. BAGUELIN Jocelyn

162. MATTHYS Louka

163. MEENS Johan

164. DE TIER Floris

165. TIZZA Marco

166. VAN HAUTEGEM Leander

167. VILLA Giacomo

Sam – Vitalcare – Dynatek

171. ABREHA Negasi Haylu

172. BAFFI Stefano

173. DIGNANI Filippo

174. PASE Christian Danilo

175. MINOIA Sebastiano

176. FERMANELLI Marco

177. COLLINELLI Luca

Biesse – Carrera – Premac

181. ARRIGHETTI Nicolò

182. DATI Tommaso

183. AGOSTINACCHIO Filippo

184. IACOMONI Federico

185. GRUSZCZYNSKI Filip

186. BESSEGA Gabriele

187. ROSSI Nicola

General Store – Essegibi – F.Lli Curia

191. BIEHL Kevin

192. BORTOLUZZI Giovanni

193. PEZZO ROSOLA Kevin

194. CETTOLIN Matteo

195. CIRLINCIONE Domenico

196. REMELLI Cristian

197. LOCK Dennis

JCL Team UKYO

201. KOBAYASHI Marino

202. CABEDO Marc

203. GARIBBO Nicolò

204. RACCANI Simone

205. ZERAY Nahom

206. FANCELLU Alessandro

207. D’AMATO Andrea

MBH Bank Ballan CSB

211. AMBROSINI Matteo

212. BRACALENTE Diego

213. CHESINI Cesare

214. CRETTI Luca

215. NESPOLI Lorenzo

216. NOVÁK Pavel

217. VESCO Leonardo

Mg.K Vis Costruzioni e Ambiente

221. CANTONI Andrea

222. CARRÒ Simone

223. GRANGER Ben

224. KINGSTON Matthew

225. SPREAFICO Matteo

226. PÉREZ Ciro

227. PARRAVANO Francesco

Petrolike

231. CAICEDO Jonathan Klever

232. CADENA Edgar David

233. CALLEJAS SANTOS Edison Alejandro

234. D’AIUTO Filippo

235. PRIETO José Antonio

236. PESCHI Lorenzo

237. PONOMAR Andrii

S.C. Padovani Polo Cherry Bank

241. BASEGGIO Matteo

242. GUZZO Federico

243. ZURLO Matteo

244. BONALDO Kevin

245. SCARSO Andrea

246. BOZZOLA Mirko

247. URSELLA Lorenzo