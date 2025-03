Tirreno-Adriatico 2025, tappa di oggi Camaiore-Follonica: orari, percorso, favoriti. Tutti contro Milan

Dopo l’avvio da Camaiore si sale verso Montemagno e in questi quattro chilometri di asperità potrebbe nascere la fuga di giornata. Da quel momento la strada torna ad essere pianeggiante con un passaggio anche da Pisa. Dopo oltre 100 chilometri ci sarà il traguardo volante di Casino di Terra. Successivamente arriva il GPM di Canneto (4,6 km al 3,3%, con punte del 9%) e poi mancheranno 63 km al traguardo. Una salita che non dovrebbe creare problemi, poi di scende verso il circuito finale che prevede anche un primo passaggio da Follonica a 18 km dalla fine. Sarà una lunga attesa con le squadre dei velocisti che prenderanno il comando della corsa. Si arriva poi all’ultimo chilometro pronti per la volata, con l’unica insidia di una curva a 400 metri dal traguardo.