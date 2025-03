Sport invernali oggi in tv: orari gare 7 marzo, programma, streaming

Oggi, venerdì 7 marzo, tengono banco gli sport invernali e su OA Sport ve ne daremo conto. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sui Mondiali di sci nordico in svolgimento a Trondheim (Norvegia), con lo sci di fondo e il salto con gli sci a tenere banco. In primo piano anche la Coppa del Mondo di sci alpino maschile, con la prima discesa del fine-settimana a Kvitfjell (Norvegia), dove Dominik Paris vuole recitare un ruolo da protagonista.

Italia che dovrà fare a meno di Mattia Casse, infortunatosi nel training e con la voglia di voler chiudere comunque la stagione sulle nevi e non anzitempo. Da seguire con attenzione anche i Mondiali di skeleton a Lake Placid (USA).

Di seguito il calendario completo, il programma odierno e dettagliato degli sport invernali, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, venerdì 7 marzo, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT INVERNALI OGGI

Venerdì 7 marzo

07.30 Snowboardcross, Coppa del Mondo a Gudauri (Georgia): qualificazioni uomini/donne – Nessuna copertura tv/streaming.

10.30 Sci alpino, Coppa del Mondo a Kvitfjell (Norvegia): discesa maschile – Diretta tv su Rai 2 HD, Eurosport1 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

10.30 Sci alpinismo, Mondiali a Morgins (Svizzera): individuale femminile – Diretta streaming sul canale Youtube ISMF Skimo.

12.00 Combinata nordica, Mondiali a Trondheim (Norvegia): HS138 uomini – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

12.15 Sci alpinismo, Mondiali a Morgins (Svizzera): individuale maschile – Diretta streaming sul canale Youtube ISMF Skimo.

13.15 Sci di fondo, Mondiali a Trondheim (Norvegia): 4×7.5 km staffetta femminile (tecnica classica/libera) – Diretta tv dalle 13.15 su Eurosport1 HD e dalle 15.35 su RaiSport HD; in streaming dalle 13.15 su RaiPlay Sport 1, Discovery+, SkyGo, NOW e DAZN.

15.30 Combinata nordica, Mondiali a Trondheim (Norvegia): Team 4×5 km maschile – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

16.15 Salto con gli sci, Mondiali a Trondheim (Norvegia): finale HS138 donne – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

16.45 Skeleton, Mondiali a Lake Placid (USA): terza e quarta manche gara maschile – Dretta streaming https://www.youtube.com/IBSFsliding.

18.25 Biathlon, Coppa del Mondo a Nove Mesto (Cechia): 7.5 km Sprint femminile – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

22.00 Skeleton, Mondiali a Lake Placid (USA): terza e quarta manche gara femminile – Dretta streaming https://www.youtube.com/IBSFsliding.