Sport in tv oggi (martedì 18 marzo): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, martedì 18 marzo, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sui Mondiali di curling femminile con l’Italia impegnata nelle primissime ore del mattino nostrano contro la Cina e poi nella prosecuzione della stesso contro la Svizzera. Nel pomeriggio spazio alle qualificazioni per i Mondiali di calcio a 5 femminile e Nazionale italiana opposta all’Ungheria.

Sempre nel pomeriggio prenderà il via il WTA1000 di Miami con tre azzurre in campo: Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocciaretto e Lucrezia Stefanini. In serata, l’Olimpia Milano andrà a Parigi per affrontare il Paris e incamerare punti importanti in chiave playoff in Eurolega.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, martedì 18 marzo, il relativo palinsesto tv e streaming.

SPORT IN TV OGGI

Martedì 18 marzo

01.00 Curling femminile, Mondiali 2025 a Uijeongbu (Corea del Sud): Italia vs Cina – Diretta streaming su The Curling Channel.

11.00 Curling femminile, Mondiali 2025 a Uijeongbu (Corea del Sud): Italia vs Svizzera – Diretta tv su Eurosport2 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW, DAZN e The Curling Channel.

09.45 Freestyle, Mondiali 2025 a Engadina (Svizzera): qualificazioni moguls donne – Diretta streaming su Discovery+.

13.00 Freestyle, Mondiali 2025 a Engadina (Svizzera): qualificazioni moguls uomini – Diretta streaming su Discovery+.

14.00 Snooker, The Players Championship: primo turno – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

14.00 Sollevamento pesi, European Classic Championship 2025 a Malaga (Spagna): 52 kg donne e 74 kg uomini – Diretta tv suEurosport2 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

16.00 Calcio a 5 femminile, Qualificazioni Mondiali 2025 (Elite Round): Italia vs Ungheria – Diretta streaming su Vivo Azzurro Tv.

16.00 Tennis, WTA Miami: primo turno – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno (201) dalle 16.00 alle 20.15 e dalle 22.30 in poi, Sky Sport Tennis (203); in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e NOW.

(Bronzetti vs Bouzas Maneiro 2° match e inizio programma alle 16.00 italiane; Cocciaretto vs Cirstea 2° match e inizio programma alle 16.00 italiane; Stefanini vs Sramkova 2° match e inizio programma alle 16.00 italiane)

20.30 Basket, Eurolega 2025: Paris vs Olimpia Milano – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

20.45 Basket, Champions League: Baxi Manresa vs Pallacanestro Reggiana – Diretta streaming su DAZN.