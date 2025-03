Calendario sport invernali: gli orari delle gare dal 17 al 23 marzo. Programma, tv, streaming

Alcune discipline come short track e speed skating hanno appena chiuso ufficialmente i battenti per questa stagione, ma gli sport invernali continueranno ad essere protagonisti anche nella settimana che va da lunedì 17 a domenica 23 marzo. Il calendario prevede infatti ben trenta competizioni di Coppa del Mondo, oltre a tre Campionati Mondiali che metteranno in palio ben 17 titoli iridati.

In Svizzera, tra St. Moritz e Silvaplana, si svolgerà infatti la prima settimana dei Mondiali di snowboard e freestyle, mentre in Corea del Sud si completerà la rassegna iridata di curling femminile. Passando agli sport della neve, c’è grande attesa in casa Italia per le Finali di Coppa del Mondo di sci alpino in programma a Sun Valley, con Federica Brignone in missione per provare a completare un clamoroso poker (Sfera di Cristallo generale e tre Coppe di specialità). Spazio anche ai circuiti maggiori di biathlon, combinata nordica, salto con gli sci, sci alpinismo, sci di fondo e snowboard.

CALENDARIO SPORT INVERNALI 17-23 MARZO

SCI ALPINO

Lun. 17/03/25 – Coppa Europa – SG femminile Kvitfjell (Nor) – ore 09.30

Lun. 17/03/25 – Coppa Europa – SG maschile Kvitfjell (Nor) – ore 10.30

Mar. 18/03/25 – Campionati Italiani Children under 14 ragazzi – SL femminile Ovindoli (Aq)

Mar. 18/03/25 – Campionati Italiani Children under 14 ragazzi – SL maschile Ovindoli (Aq)

Mar. 18/03/25 – Campionati Italiani Children under 16 allievi – GS maschile Ovindoli (Aq)

Mar. 18/03/25 – Campionati Italiani Children under 16 allievi – GS femminile Ovindoli (Aq)

Mer. 19/03/25 – Coppa Europa – GS femminile Aal (Nor)

Mer. 19/03/25 – Coppa Europa – SL maschile Norefjell (Nor)

Mer. 19/03/25 – Campionati Italiani aspiranti/Gran Premio Italia aspiranti – DH femminile Sarentino (Bz)

Gio. 20/03/25 – Coppa del mondo – 1a prova DH maschile Sun Valley – ore 18.00

Gio. 20/03/25 – Coppa del mondo – 1a prova DH femminile Sun Valley (Usa) – ore 19.30

Gio. 20/03/25 – Coppa Europa – SL maschile Norefjell (Nor)

Gio. 20/03/25 – Coppa Europa – GS femminile Aal (Nor)

Gio. 20/03/25 – Campionati Italiani Children under 14 ragazzi – SG maschile e femminile Ovindoli (Aq)

Gio. 20/03/25 – Campionati Italiani Children under 16 allievi – SG maschile e femminile Ovindoli (Aq)

Ven. 21/03/25 – Coppa del mondo – 2a prova DH femminile Sun Valley (Usa) – ore 18.00

Ven. 21/03/25 – Coppa del mondo – 2a prova DH maschile Sun Valley (Usa) – ore 19.30

Ven. 21/03/25 – Campionati Italiani Children under 14 ragazzi – GS maschile e femminile Ovindoli (Aq)

Ven. 21/03/25 – Campionati Italiani Children under 16 allievi – SG maschile e femminile Ovindoli (Aq)

Sab. 22/03/25 – Coppa del mondo – DH maschile Sun Valley (Usa) – ore 18.00, diretta tv Raisport ed Eurosport

Sab. 22/03/25 – Coppa del mondo – DH femminile Sun Valley (Usa) – ore 19.30, diretta tv Raisport ed Eurosport

Sab. 22/03/25 – Coppa Europa – GS maschile Oppdal (Nor)

Sab. 22/03/25 – Coppa Europa – SL femminile Oppdal (Nor)

Sab. 22/03/25 – Campionati Italiani Children under 14 ragazzi – SX maschile e femminile Ovindoli (Aq)

Sab. 22/03/25 – Campionati Italiani Children under 16 allievi – SL maschile e femminile Ovindoli (Aq)

Dom. 23/03/25 – Coppa del mondo – SG femminile Sun Valley (Usa) – ore 18.00, diretta tv Raisport ed Eurosport

Dom. 23/03/25 – Coppa del mondo – SG maschile Sun Valley (Usa) – ore 19.30, diretta tv Raisport ed Eurosport

Dom. 23/03/25 – Coppa Europa – GS femminile Oppdal (Nor)

Dom. 23/03/25 – Coppa Europa – SL maschile Oppdal (Nor)

SCI DI FONDO

Mer. 19/03/25 – Coppa del mondo – Sprint TL maschile e femminile Tallinn (Est) – Qualificazioni ore 15.30, finali ore 18.00, diretta tv RaiSport ed Eurosport

Ven. 21/03/25 – Coppa del mondo – Sprint TL maschile e femminile Lahti (Fin) – Qualificazioni ore 15.00, finali ore 17.30, diretta tv RaiSport ed Eurosport

Sab. 22/03/25 – Coppa del mondo – Team srint TL maschile e femminile Lahti (Fin) – Qualificazioni ore 10.40 e finali ore 12.40, diretta tv RaiSport ed Eurosport

Sab. 22/03/25 – Coppa Italia Rode – 10 km TL maschile e femminile Campo Carlo Magno (Tn)

Dom. 23/03/25 – Coppa del mondo – 50 km TC femminile e maschile Lahti (Fin) – ore 08.30 e 12.45, diretta tv RaiSport ed Eurosport

Dom. 23/03/25 – Coppa Italia Rode – 20 km TC maschile e femminile Campo Carlo Magno (Tn)

SALTO CON GLI SCI

Gio. 20/03/25 – Coppa del mondo – HS130 femminile Lahti (Fin) – ore 17.10, diretta tv Eurosport

Gio. 20/03/25 – Fis Cup – HS140 maschile Zakopane (Pol) – ore 17.00

Ven. 21/03/25 – Coppa del mondo – HS130 femminile Lahti (Fin) – ore 14.50, diretta tv Eurosport

Ven. 21/03/25 – Fis Cup – HS140 maschile Zakopane (Pol) – ore 09.00

Sab. 22/03/25 – Coppa del mondo – HS130 maschile Lahti (Fin) – Qualificazioni ore 15.00, finale ore 16.35, diretta tv Eurosport

Sab. 22/03/25 – Continental Cup – HS140 maschile Zakopane (Pol) – ore 19.30

Dom. 23/03/25 – Coppa del mondo – Superteam HS130 maschile Lahti (Fin) – ore 16.30, diretta tv Eurosport

Dom. 23/03/25 – Continental Cup – HS140 maschile Zakopane (Pol) – ore 17.00

COMBINATA NORDICA

Gio. 20/03/25 – Provisional round maschile Lahti (Fin) – ore 13.00

Ven. 21/03/25 – Coppa del mondo – Gundersen HS134/10 km maschile Lahti (Fin) – ore 10.00 e 12.50, diretta tv Eurosport

Sab. 22/03/25 – Coppa del mondo – Gundersen HS130/10 km maschile Lahti (Fin) – ore 11.40 e 14.30, diretta tv Eurosport

BIATHLON

Ven. 21/03/25 – Coppa del mondo – Sprint maschile Oslo (Nor) – ore 13.30, diretta tv Eurosport

Ven. 21/03/25 – Coppa del mondo – Sprint femminile Oslo (Nor) – ore 16.15, diretta tv Eurosport

Sab. 22/03/25 – Coppa del mondo – Pursuit maschile Oslo (Nor) – ore 13.45, diretta tv Eurosport

Sab. 22/03/25 – Coppa del mondo – Pursuit femminile Oslo (Nor) – ore 15.50, diretta tv Eurosport

Dom. 23/03/25 – Coppa del mondo – Mass start maschile Oslo (Nor) – ore 13.15, diretta tv Eurosport

Dom. 23/03/25 – Coppa del mondo – Mass start femminile Oslo (Nor) – ore 15.45, diretta tv Eurosport

SNOWBOARD

Gio. 20/03/25 – Mondiali – PGS maschile e femminile Engadina (Svi) – qualificazioni ore 09.00, finali ore 13.00 – diretta tv RaiSport ed Eurosport

Gio. 20/03/25 – Mondiali – Qualificazioni SBS femminile Engadina (Svi) – ore 13.30

Gio. 20/03/25 – Coppa del mondo – Qualificazioni SBX maschile e femminile Montafon (Aut) – ore 11.20 e 12.15

Ven. 21/03/25 – Mondiali – Qualificazioni SBS maschile Engadina (Svi) – ore 10.00

Ven. 21/03/25 – Coppa del mondo – SBX maschile e femminile Montafon (Aut) – ore 11.00, diretta tv Raisport ed Eurosport

Ven. 21/03/25 – Coppa Europa – BA maschile e femminile St. Anton (Aut)

Sab. 22/03/25 – Mondiali – PSL maschile e femminile Engadina (Svi) – Qualificazioni ore 09.00 e finali ore 13.30, diretta tv RaiSport ed Eurosport

Sab. 22/03/25 – Coppa del mondo – Team SBX Montafon (Aut) – ore 14.45, diretta tv Discovery+

Sab. 22/03/25 – Coppa Europa – SBS maschile e femminile St. Anton (Aut)

Dom. 23/03/25 – Mondiali – Team PAR Engadina (Svi) – ore 13.30, diretta tv RaiSport ed Eurosport

Dom. 23/03/25 – Mondiali – SBS maschile e femminile Engadina (Svi) – ore 10.00 e 12.30, diretta tv RaiSport ed Eurosport

Dom 23/03/25 – Coppa Europa – Rail event maschile e femminile Vitosha (Bul)

Dom. 23/03/25 – Campionati Italiani Assoluti – SBX maschile e femminile Passo San Pellegrino (Tn)

FREESTYLE

Mar. 18/03/25 – Coppa Europa – SX maschile e femminile Reiteralm (Aut) – ore 12.00

Mer. 19/03/25 – Mondiali – Qualificazioni SS maschile Engadina (Svi) – ore 10.00

Mer. 19/03/25 – Coppa Europa – SX maschile e femminile Reiteralm (Aut) – ore 12.00

Gio. 20/03/25 – Mondiali – Qualificazioni SS femminile Engadina (Svi) – ore 10.00

Ven. 21/03/25 – Mondiali – Qualificazioni SX maschile e femminile Engadina (Svi) – ore 11.00

Ven. 21/03/25 – Coppa Europa – BA maschile e femminile St. Anton (Aut) – ore 10.00

Ven. 21/03/25 – Campionati Italiani under 16 allievi – SX maschile e femminile Ovindoli (Aq)

Sab. 22/03/25 – Mondiali – SX maschile e femminile Engadina (Svi) – ore 11.00, diretta tv RaiSport ed Eurosport

Sab. 22/03/25 – Mondiali – SS maschile e femminile Engadina (Svi) – ore 10.00 e 12.30, diretta tv RaiSport ed Eurosport

Sab. 22/03/25 – Coppa Europa – SS maschile e femminile St. Anton (Aut)

Dom. 23/03/25 – Mondiali – Team SX Engadina (Svi) – ore 11.30, diretta tv RaiSport ed Eurosport

SCI ALPINISMO

Gio. 20/03/25 – Coppa del mondo – Individuale maschile e femminile Val Martello (Ita) – ore 09.30 e 10.15, diretta streaming Discovery+

Sab. 22/03/25 – Coppa del mondo – Staffetta mista Val Martello (Ita) – Qualificazioni ore 09.30 e finali ore 11.45, diretta streaming Discovery+

CURLING

15-23 marzo Mondiali femminili – Diretta tv su Eurosport, live streaming su discovery+