Sofia Goggia: “Voglio continuare a crescere in gigante. Brignone sta facendo paura”

Giornata di vigilia per Sofia Goggia, che sabato 8 marzo disputerà il gigante di Are, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. La fuoriclasse bergamasca tornerà in gara dopo aver conquistato il terzo posto nel superG di Kvitfjell disputato settimana scorsa e proverà a dire la sua anche tra le porte larghe, soprattutto dopo la grande rimonta inscenata a Sestriere che l’ha portata fino alla quarta posizione. La 32enne cercherà di distinguersi nell’ultimo gigante della stagione prima delle finali di Sun Valley.

La nostra portacolori si sta lasciando alle spalle la poco brillante esperienza dei Mondiali di Saalbach e vuole essere grande protagonista in un questo finale di stagione, a cominciare dalla gara in terra svedese che precede il trittico all’insegna della velocità in quel di La Thuile (due superG e una discesa libera la prossima settimana).

Sofia Goggia ha fatto un punto della situazione attraverso i canali federali: “Siamo cariche, veniamo da un fine settimana norvegese molto intenso dedicato alla velocità in cui ho sciato bene e colto ottimi piazzamenti, ci sono ancora tante gare a partire da questo gigante in cui voglio proseguire il mio percorso di crescita nella specialità”,

L’azzurra si è poi soffermata su Federica Brignone, leader della classifica generale con 251 punti di vantaggio sulla svizzera Lara Gut-Behrami: “Brignone sta facendo letteralmente paura per come sta sciando. Quando si arriva a fine stagione siamo sempre un po’ più stanche, ciò che ci consente di rimanere sul pezzo sono la motivazione e quegli obiettivi che ci siamo prefissati di raggiungere”.