Skeleton: Matt Weston domina i Mondiali a metà gara. Italiani lontani

Per adesso parla inglese la prova dei Mondiali di skeleton al maschile in quel di Lake Placid. Ci sono infatti due britannici al comando dopo le prime due run in terra statunitense: domani si assegneranno le medaglie.

Matt Weston va a caccia del secondo oro in tre edizioni: per lui miglior tempo in entrambe le run, parziale 2/4 di 1:49.02. Salvo disastri il trionfo è nelle sue mani. Alle sue spalle insegue il connazionale Marcus Wyatt, staccato di 89 centesimi.

Poi i tedeschi: Axel Jungk è terzo a 1”01, Christopher Grotheer, campione uscente, a 1”03, entrambi in piena lotta per le medaglie. Quinto e sesto sono i cinesi Zheng Yin e Wenhao Chen.

Un po’ di delusione in casa Italia: seconda run da dimenticare per Amedeo Bagnis che era quinto dopo la discesa iniziale ed ora si ritrova undicesimo a quasi due secondi dalla vetta, quasi impossibile andare a caccia del podio. Quindicesimo Mattia Gaspari.