Skeleton, Kimberley Bos al comando a metà gara nei Mondiali di Lake Placid. Lontane le italiane

Sono andate in archivio con l’olandese Kimberely Bos al comando le prime due manche della gara femminile valevole per i Campionati Mondiali di skeleton 2025 in corso di svolgimento a Lake Placid (Stati Uniti). Sul budello dello stato di New York abbiamo assistito a due discese molto diverse tra loro. Diverse atlete che erano partite con il piede giusto hanno disputato una seconda manche da dimenticare. Su tutte la belga Kim Meylemans che passa dalla prima alla settima posizione. In poche parole tutto sarà ancora da decidere nella giornata di domani.

Per il momento la gara femminile vede al comando l’olandese Kimberely Bos (55.63 e 55.24) con il tempo complessivo di 1:50.87 e un margine di vantaggio di 19 centesimi sulla ceca Anna Fernstaedt (55.69 e 55.37), mentre completa il podio virtuale la canadese Hallie Clarke (55.72 e 55.37) terza a 22. Quarta posizione per la padrona di casa Mystique Ro (55.53 e 55.67) a 33 centesimi, mentre è quinta la brasiliana Nicole Rocha Silveira (55.76 e 55.44) a 33.

Sesta posizione per la cinese Dan Zhao (56.19 e 55.08) a 40 centesimi da Bos, settima per la belga Kim Meylemans (55.47 e 55.82) che, come detto, crolla in settima posizione a 42 centesimi, davanti alla cinese Yuxi Li (55.80 e 55.52) ottava a 45. In nona posizione troviamo la statunitense Kelly Curtis (55.89 e 55.44) a 46 centesimi, mentre completa la to10 l’austriaca Janine Flock (55.82 e 55.64) a 59.

Si ferma in 11a posizione la tedesca Susanne Kreher (56.14 e 55.46) a 73 centesimi dalla vetta, quindi 12a la statunitense Katie Uhlaender (55.90 e 55.75) a 78, mentre è 13a la canadese Jane Channell (55.85 e 55.85) a 83 con la britannica Tabitha Stoecker (55.65 e 56.11) 14a a 89 centesimi, dopo aver concluso in quarta posizione la prima manche. La prima delle italiane è Valentina Margaglio (56.20 e 56.29) al momento 17a a 1.62 da Bos, quindi 18a la tedesca Hannah Neise (56.50 e 56.10) a 1.73, subito davanti ad Alessia Crippa (56.54 e 56.24) 19a a 1.91.

Domani andranno in scena le due ultime manche che andranno ad assegnare il titolo iridato e le medaglie. Si inizierà alle ore 22.00 italiane (le ore 16.00 locali) con la terza discesa. A seguire toccherà all quarta.