Calendario Mondiali bob e skeleton 2025: programma, orari, tv, streaming

Dopo che la Coppa del Mondo è andata ormai in archivio da tempo, ora è tempo di concentrarci sul piatto forte della stagione. Stiamo parlando, infatti, dei Campionati Mondiali di bob e skeleton 2025 che andranno in scena a Lake Placid (New York) nel corso dei due prossimi fine settimana.

Un anno fa la manifestazione iridata si disputò a Winterberg e si trasformò in un vero e proprio monopolio teutonico. I padroni di casa, infatti, centrarono la bellezza di 15 medaglie suddivise in 6 d’oro, 3 d’argento e 6 di bronzo. L’Italia, invece, concluse a mani vuote e farà di tutto per invertire la tendenza, confidando soprattutto nelle prove di skeleton.

Si inizierà giovedì 6 marzo con le prime due manche delle prove di skeleton che si concluderanno nella giornata successiva, quindi da sabato 8 marzo sul budello di Lake Placid entrerà in scena il bob con le prove di bob a 2 maschile. Ricordiamo che il comparto femminile proporrà il monobob, mentre quello maschile avrà il bob a 4.

Come seguire l’vento in tv? I Mondiali di bob e skeleton saranno trasmessi in streaming sul canale Youtube di IBSF. Non sono previste dirette tv.

PROGRAMMA MONDIALI BOB E SKELETON 2025 (orari italiani)

Giovedì 6 marzo

Ore 15.00 prima e seconda manche skeleton maschile

Ore 20.00 prima e seconda manche skeleton femminile

Venerdì 7 marzo

Ore 16.45 terza e quarta manche skeleton maschile

Ore 22.00 terza e quarta manche skeleton femminile

Sabato 8 marzo

Ore 15.00 prima e seconda manche bob a 2 maschile

Ore 20.00 prima e seconda manche monobob femminile

Domenica 9 marzo

Ore 01.00 gara a squadre miste skeleton

Ore 15.30 terza e quarta manche bob a 2 maschile

Ore 20.30 terza e quarta manche monobob femminile

Sabato 15 marzo

Ore 14.00 prima e seconda manche bob a 4 maschile

Ore 19.00 prima e seconda manche bob a 2 femminile

Domenica 16 marzo

Ore 14.00 terza e quarta manche bob a 4 maschile

Ore 19.00 terza e quarta manche bob a 2 femminile