Settimana Internazionale Coppi&Bartali 2025, tappa di oggi Ferrara-Bondeno: orari, altimetria, tv, favoriti. Occhio a Caleb Ewan

Inizia oggi la Settimana Internazionale Coppi&Bartali 2025, giunta alla sua 40ma edizione. Prima tappa con partenza da Ferrara ed arrivo a Bondeno, probabile volata di gruppo. Andiamo a scoprire nel dettaglio la frazione con percorso, altimetria, programma e favoriti.

PERCORSO

La corsa si apre con una frazione disegnata per l’arrivo del gruppo a ranghi compatti e la conclusione in volata. Il passaggio sul ponte Po di Volano dopo 33, 5 chilometri è valido come Gran Premio della Montagna e assegnerà la maglia di leader della classifica scalatori e sarà l’unica difficoltà odierna. Poi tantissima pianura.

ALTIMETRIA

CALENDARIO SETTIMANA COPPI E BARTALI 2025

Martedì 25 marzo – Prima tappa:

Ferrara – Bondeno (174.5 km)

Orario partenza: 11.50

Arrivo ore 17 circa

PROGRAMMA SETTIMANA COPPI E BARTALI 2025: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: gratuita sul canale Youtube CiclismoLive.

Diretta Live testuale: OA Sport.

FAVORITI

Debutto stagionale e con la nuova maglia della Ineos Grenadiers per il sempre discusso Caleb Ewan: è lui il più atteso. Occhio anche a Manuel Peñalver (Team Polti VisitMalta) e Milan Menten (Lotto). In casa Italia si punta su Davide Persico (Wagner Bazin WB).