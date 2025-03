Sci di fondo, Mondiali Trondheim 2025. Identikit Skiathlon maschile. Solo Petter Northug ha saputo vincerlo 2 volte

Nello sci di fondo, il terzo dei dodici titoli assegnati ai Mondiali di Trondheim sarà quello dello Skiathlon maschile. La gara avrà luogo sabato 1 marzo e incoronerà un Campione del Mondo per la XII volta. Infatti, la competizione è stata inserita nel programma della manifestazione iridata a partire dal 2003.

Va però rimarcato come, in questo 2025, si torni al passato. La discussa equiparazione delle distanze fra i due sessi comporta che lo Skiathlon vada in scena su un percorso di 20 km (10 in alternato + 10 a skating). La situazione si era verificata solo nel 2003, dopodiché dal 2005 al 2023 si è gareggiato sui 30 km (15+15).

A oggi, dieci diversi atleti, provenienti da sei differenti nazioni, hanno saputo vincere lo Skiathlon mondiale. Fra di essi non c’è alcun italiano. Il primatista in tema di successi è il norvegese Petter Northug, impostosi per 2 volte.

SKIATHLON MASCHILE, ALBO D’ORO MONDIALI

2003 – ELOFSSON Per (SWE)

2005 – VITTOZ Vincent (FRA)

2007 – TEICHMANN Axel (GER)

2009 – NORTHUG Petter (NOR)

2011 – NORTHUG Petter (NOR)

2013 – COLOGNA Dario (SUI)

2015 – VYLEGZHANIN Maxim (RUS)

2017 – USTIUGOV Sergey (RUS)

2019 – RØTHE Sjur (NOR)

2021 – BOLSHUNOV Alexander (RUS)

2023 – KRÜGER Simen H. (NOR)

Tutte le gare si sono disputate sulla distanza dei 30 km, eccezion fatta per quella del 2003, che si tenne sui 20 km (come avverrà a Trondheim).

MEDAGLIERE DIVISO PER NAZIONE

15 (4-5-6) – NORVEGIA

6 (3-2-1) – RUSSIA

3 (1-1-1) – SVEZIA

3 (0-1-2) – ITALIA

2 (1-1-0) – GERMANIA

2 (1-1-0) – SVIZZERA

1 (1-0-0) – FRANCIA

1 (0-0-1) – CANADA

LE MEDAGLIE ITALIANE

2005 – ARGENTO, DI CENTA Giorgio

2007 – BRONZO, PILLER COTTRER Pietro

2009 – BRONZO, DI CENTA Giorgio

L’ULTIMA GARA IRIDATA SI E’ DISPUTATA A…

Planica 2023

1) KRÜGER Simen H. (NOR)

2) KLÆBO Johannes H. (NOR)

3) RØTHE Sjur (NOR)

SKIATHLON MASCHILE, INVERNO 2024-25, TUTTI I PODI

Lillehammer

1. AMUNDSEN Harald Østberg (NOR)

2. JENSSEN Jan Thomas (NOR)

3. NYENGET Martin Løwstrøm (NOR)

Val di Fiemme

1. KLÆBO Johannes Høsflot (NOR)

2. PELLEGRINO Federico (ITA)

3. JENSSEN Jan Thomas (NOR)

TUTTI I PIAZZAMENTI DEGLI AZZURRI NEL 2024-25

PELLEGRINO Federico: x – 2

BARP Elia: x – 12

CAROLLO Martino: x – 15

DAPRA’ Simone: 35 – 25

VENTURA Paolo: 29 – 27

TICCO Giovanni: x – 32

ROMANO Lorenzo: x – 38

CORADAZZI Martin: x – 40

N.B. : la “x” indica assenza