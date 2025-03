Sci di fondo, i convocati dell’Italia per Holmenkollen: Pellegrino leader del gruppo azzurro

Dopo un mese di pausa, per dare spazio ai Mondiali di Trondheim, ritorna questo weekend la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci di fondo con il terzultimo appuntamento della stagione. Si resta in Norvegia ma saranno le mitiche piste di Holmenkollen (la collina alle spalle di Oslo) ad ospitare le prossime gare del circuito maggiore, due competizioni individuali con partenze a intervalli.

Il calendario prevede sabato 15 marzo una 20 chilometri in classico e domenica 16 una 10 chilometri in tecnica libera. Markus Cramer, responsabile della squadra azzurra, ha convocato undici atleti per la tappa di Oslo: Federico Pellegrino, Davide Graz, Simone Daprà, Paolo Ventura, Francesco De Fabiani, Giovanni Ticcò, Martino Carollo, Caterina Ganz, Anna Comarella, Martina Di Centa e Maria Gismondi.

Resta fuori dunque Elia Barp, che aveva concluso in anticipo il Mondiale per un malessere accusato nel corso dello skiathlon. Pellegrino sarà sicuramente l’italiano più atteso, anche se per provare a salire sul podio in una distance servirà una prestazione clamorosa, ma per quanto visto a Trondheim potrà ambire ad un risultato di prestigio anche Graz soprattutto nella gara a skating.