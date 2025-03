Scacchi: Lodici resta in scia ai migliori agli Europei, Sonis si allontana

In archivio anche il sesto turno degli Europei individuali di scacchi a Eforie, Romania, dove il leader, lo spagnolo (russo che ha cambiato nazionalità scacchistica nel 2021) Daniil Yuffa è sempre più solo in vetta dopo aver battuto l’olandese Jorden van Foreest.

Dei due a quota 3,5/4, il primo a finire è Francesco Sonis. Solo che non gli va bene, in quanto un paio di inesattezze dopo l’apertura consentono all’armeno Robert Hovhannisyan (tra i quattro inseguitori di Yuffa con il connazionale Gabriel Sargissian, il norvegese Aryan Tari e l’azero Muhammad Muradli) di giocare un attacco di pregevolissima qualità sul lato di Re. Al di là della sua vittoria, risulta inevitabile candidare il suo piano come una delle conclusioni più belle di tutta l’edizione. Per l’altro, Lorenzo Lodici, patta dai tantissimi risvolti nella partita con il francese Maxime Lagarde. Considerata la qualità assai tagliente della partita, in cui è il transalpino ad avere a un certo punto un vantaggio complicato da convertire, è un mezzo punto guadagnato da un Lodici che sta dimostrando una certa brillantezza. Attualmente è nel gruppo dei sesti, con uno spareggio tecnico da nono che gli garantirebbe un posto nella World Cup.

Quanto a Luca Moroni, gioca la partita senz’altro più lunga tra quelle degli italiani in scena. Per lui sfida molto lunga, nella quale si ritrova anche con una buona posizione in vista del finale da giocare con il Nero, ma non riesce a vedere una linea chiara per la vittoria. Per questo patta con il ceco Jachym Nemec. Sconfitto invece Sabino Brunello, che con l’israeliano Maxim Rodshtein va sotto fin da subito dopo l’apertura con la qualità r non ha modo di rimettere in piedi la situazione.

Si riprende anche Daniele Vocaturo, che con l’azero Shahin Valiyev vince un confronto nel quale è bravo a trovare la chiave per spingere il pedone c fino in c7 e utilizzarlo per guadagnare la qualità (Torre per Alfiere). Sconfitto invece Michele Godena, che cade contro il turco Ediz Gurel. Patta per Marina Brunello contro il polacco Pawel Brzezina.