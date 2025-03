Salto con gli sci, nella gara a squadre miste dei Mondiali vinceranno sempre i tedeschi?

Nel salto con gli sci, il quarto dei sette titoli conferiti ai Mondiali di Trondheim sarà quello della Prova a squadre miste. La competizione si svolgerà mercoledì 5 marzo ed eleggerà un Team campione del Mondo per la VII volta. Infatti, il format è entrato nel programma iridato a partire dal 2013.

Ci sarà però una grande novità rispetto ai sei precedenti. In questo 2025 si salterà su trampolino grande, mentre sinora era sempre stato usato esclusivamente il Normal Hill. Si tratta di un’innovazione voluta per adeguarsi allo sviluppo del settore femminile? Oppure è stata una scelta di stampo “casalingo” (non è un mistero di come i norvegesi siano maggiormente a loro agio sugli impianti imponenti di quanto non lo siano su quelli minuti)? Poco importa, di certo c’è che assisteremo a salti più spettacolari. Dunque, bene così.

A oggi, solo due diverse nazioni hanno saputo vincere la Prova a squadre miste iridata. Al riguardo, è impressionante constatare come la Germania abbia sostanzialmente monopolizzato l’albo d’oro, imponendosi talvolta da favorita assoluta, talvolta contropronostico. Per qualche ragione, i saltatori tedeschi e le saltatrici tedesche si esaltano in questa gara…

TEAM EVENT MISTO, ALBO D’ORO MONDIALI

2013 – GIAPPONE

2015 – GERMANIA

2017 – GERMANIA

2019 – GERMANIA

2021 – GERMANIA

2023 – GERMANIA

MEDAGLIERE DIVISO PER NAZIONE

6 (5-0-1) – GERMANIA

4 (0-3-1) – AUSTRIA

4 (0-3-1) – NORVEGIA

3 (1-0-2) – GIAPPONE

1 (0-0-1) – SLOVENIA

ITALIA, I MIGLIORI RISULTATI

7° posto, VAL DI FIEMME 2013 (Runggaldier/Morassi/Insam E./Colloredo)

7° posto, LAHTI 2017 (Runggaldier/Colloredo/Malsiner M./Bresadola D.)

L’ULTIMA GARA IRIDATA SI E’ DISPUTATA A…

Planica 2023

1) GERMANIA (Freitag S./Geiger/Schmid/Geiger)

2) NORVEGIA (Strøm/Forfang/Bjørseth/Granerud)

3) SLOVENIA (Vodan/Zajc/Klinec/Lanisek)

MIXED TEAM EVENT, INVERNO 2024-25, TUTTI I PODI

Lillehammer

1. GERMANIA (Freitag/Wellinger/Schmid/Paschke)

2. NORVEGIA (Strøm/Sundal/Lindvik/Kvandal)

3. AUSTRIA (Eder/Tschofenig/Pinkelnig/Hörl)

9. ITALIA (Sieff/Cecon/Malsiner L./Insam)

Willingen

1. NORVEGIA (Bjørseth/Sundal/Kvandal/Forfang)

2. AUSTRIA (Eder/Hörl/Seifriedsberger/Tschofenig)

3. GERMANIA (Schmid/Raimund/Freitag/Wellinger)

6. ITALIA (Sieff/Cecon/Malsiner L./Insam)

Lake Placid

1. GERMANIA (Reisch/Raimund/Freitag/Wellinger)

2. NORVEGIA (Bjørseth/Sundal/Kvandal/Forfang)

3. AUSTRIA (Eder/Hörl/Seifriedsberger/Tschofenig)

Italia assente