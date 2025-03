Ranking WTA (31 marzo 2025): Jasmine Paolini torna n.6 del mondo, bene Bronzetti

Ci sono aggiornamenti rispetto all’ultima settimana nel ranking WTA di tennis. La bielorussa Aryna Sabalenka, infatti, si è aggiudicata il torneo 1000 di Miami e ha così rafforzato la propria leadership in vetta alla graduatoria con 10541 punti. La polacca Iga Swiatek è sempre seconda, ma decisamente più staccata, visti i 3071 punti di differenza. In terza piazza troviamo sempre l’americana Coco Gauff a -4478 dal vertice.

In casa Italia, al termine dell’evento in Florida, si può sorridere grazie a Jasmine Paolini. La toscana ha battuto un colpo in un 2025 complesso, spingendosi fino alla semifinale a Miami, turno mai raggiunto dall’azzurra precedentemente. Sabalenka l’ha costretta alla resa, ma resta la bontà del percorso compiuto da Jasmine, tornata al n.6 della classifica mondiale.

RANKING WTA (TOP-10)

Lunedì 31 marzo 2025

1. Aryna Sabalenka 10541 punti

2. Iga Swiatek 7470 punti

3. Coco Gauff 6063 punti

4. Jessica Pegula 5796 punti

5. Madison Keys 4949 punti

6. Jasmine Paolini 4843 punti

7. Mirra Andreeva 4775 punti

8. Qinwen Zheng 4135 punti

9. Paula Badosa 3821 punti

10. Elena Rybakina 3808 punti

Parlando delle altre giocatrici italiane, troviamo Lucia Bronzetti sempre nel ruolo di n.2 d’Italia (n.60) a precedere la marchigiana Elisabetta Cocciaretto (n.85), che perso 3 posizioni rispetto all’ultimo update. Permane il dato di solo tre azzurre nella top-100, considerando Sara Errani n.124 e Martina Trevisan n.145, le più vicine al gruppo di giocatrici citato.

TOP-10 AZZURRE

Lunedì 31 marzo

6. Jasmine Paolini 4843 punti

60. Lucia Bronzetti 1018 punti

85. Elisabetta Cocciaretto 804 punti

124. Sara Errani 590 punti

145. Martina Trevisan 520 punti

148. Lucrezia Stefanini 501 punti

196. Nuria Brancaccio 371

213. Giorgia Pedone 343

264. Nicole Fossa Huergo 265

292. Camilla Rosatello 231