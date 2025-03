Ranking WTA (3 marzo 2025): Jasmine Paolini stabile al n.6, Emma Navarro guadagna posizioni

Non ci sono aggiornamenti significativi rispetto all’ultima settimana nel ranking WTA di tennis. La bielorussa Aryna Sabalenka comanda sempre le fila, ma spera di ritrovare la retta via in vista del Sunshine Double, ricordando le sconfitte cocenti a Doha e a Dubai. Non ne ha saputo approfittarne la polacca Iga Swiatek, che resta però sempre l’avversaria principale. Più distante dalla coppia di testa l’americana Coco Gauff (n.3).

Spera di ritrovare feeling con palla e campo anche Jasmine Paolini (n.6 del mondo). L’uscita di scena a Dubai ha avuto delle conseguenze in classifica sette giorni fa, ma si temeva che la toscana avrebbe dovuto rimanere fuori dai giochi per qualche tempo a causa dell’infortunio alla caviglia subìto nel corso del match perso contro l’americana Sofia Kenin. Fortunatamente, nulla di serio per l’azzurra, che a Indian Wells e a Miami vuole fare bene.

L’unico cambiamento degno d’attenzione è quello legato a Emma Navarro. La tennista degli States, a segno nel torneo di Merida, si è portata al n.8 della graduatoria e ha nel mirino la kazaka Elena Rybakina (n.7). Top-10 abbastanza corta dall’americana Madison Keys in giù e quindi soggetto a qualche update.

RANKING WTA (TOP-10)

Lunedì 3 marzo 2025

1. Aryna Sabalenka 9076

2. Iga Swiatek 7985

3. Coco Gauff 6333

4. Jessica Pegula 5251

5. Madison Keys 4679

6. Jasmine Paolini 4518

7. Elena Rybakina 4328

8. Emma Navarro 4009

9. Qinwen Zheng 3780

10. Paula Badosa 3746

Parlando delle altre giocatrici italiane, troviamo Lucia Bronzetti sempre nel ruolo di n.2 d’Italia (n.62) a precedere la marchigiana Elisabetta Cocciaretto (n.72). Permane il dato di solo tre azzurre nella top-100, considerando Sara Errani n.117 e Martina Trevisan n.137, le più vicine al gruppo di giocatrici citato.

TOP-10 AZZURRE

Lunedì 3 marzo 2025

62. Lucia Bronzetti 993

72. Elisabetta Cocciaretto 937

118. Sara Errani 633

137. Martina Trevisan 537

145. Lucrezia Stefanini 493

181. Nuria Brancaccio 379

199. Giorgia Pedone 353

262. Nicole Fossa Huergo 265

331. Camilla Rosatello 194