Ranking ATP (17 marzo 2025): Jannik Sinner sempre sul trono, Jack Draper irrompe in top-10

Jannik Sinner inizia la sua 41ª settimana da n.1 del ranking ATP consecutiva. Il pusterese, costretto a non giocare per la sospensione fino alle 23.59 del 4 maggio, si sta comunque allenando a Montecarlo per prepararsi al rientro in campo, in occasione degli Internazionali d’Italia previsti dal 7 maggio. Allo stato attuale delle cose, Jannik è certo di essere in vetta almeno fino al 20 aprile, visto il suo vantaggio sugli avversari in classifica e le scadenze di ognuno di loro.

Il riferimento in particolare è al tedesco Alexander Zverev e allo spagnolo Carlos Alcaraz, che nei fatti non sono riusciti ad approfittare fino a questo momento di quanto accaduto a Jannik. Il margine di vantaggio di Sinner, infatti, è cresciuto nei loro confronti dopo quanto accaduto a Indian Wells: Zverev insegue con 3385 punti di distacco, mentre Alcaraz dista 4420.

A proposito dei risultati nel torneo californiano, il britannico Jack Draper, per la prima volta in carriera vittorioso in un evento della categoria “1000”, ha fatto irruzione in top-10 e da quest’oggi occupa la posizione n.7 della classifica mondiale. Un giocatore in grande ascesa, da tenere d’occhio nella prosecuzione del 2025.

RANKING ATP (TOP-10)

Lunedì 17 marzo 2025

1. Jannik Sinner 11330 punti

2. Alexander Zverev 7945 punti

3. Carlos Alcaraz 6910 punti

4. Taylor Fritz 4900 punti

5. Novak Djokovic 3860 punti

6. Casper Ruud 3855 punti

7. Jack Draper 3800 punti

8. Daniil Medvedev 3680 punti

9. Andrey Rublev 3440 punti

10. Stefanos Tsitsipas 3405 punti

Detto di Sinner, sono undici i giocatori italiani in top-100 anche questa settimana. Lorenzo Musetti è sempre n.2 d’Italia, occupando il n.16 ATP, precedendo Matteo Berrettini (n.30), Matteo Arnaldi (n.35), Lorenzo Sonego (n.38), Flavio Cobolli (n.43), Luciano Darderi (n.61), Mattia Bellucci (n.72), Luca Nardi (n.84), Francesco Passaro (n.94) e Fabio Fognini (n.97). Da segnalare, nelle “retrovie”, l’ascesa del giovane Federico Cinà che, con la finale al Challenger di Hersonissos (Grecia), ha migliorato il proprio best ranking ed è salito fino al numero 441 del mondo. Giovane siciliano che sarà nel tabellone principale del Masters1000 di Miami grazie all’invito (wild card) degli organizzatori.

AZZURRI IN TOP-100

1. Jannik Sinner 11330 punti

16. Lorenzo Musetti 2650 punti

30. Matteo Berrettini 1580 punti

35. Matteo Arnaldi 1410 punti

38. Lorenzo Sonego 1356 punti

43. Flavio Cobolli 1280 punti

61. Luciano Darderi 945 punti

72. Mattia Bellucci 838 punti

84. Luca Nardi 762 punti

94. Francesco Passaro 646 punti

97. Fabio Fognini 607 punti