Quanti punti difende Matteo Berrettini sulla terra rossa: a Roma non gioca dal 2021

Archiviato il Sunshine Double, da oggi l’ATP Tour 2025 passa sulla terra battuta: Matteo Berrettini lo scorso anno conquistò su questa superficie tre titoli, tutti di categoria 250, a Marrakech, che non difenderà questa settimana, Gstaad e Kitzbuhel, questi due nella parentesi tra erba e cemento nordamericano di fine luglio.

In mezzo, considerando solo i tornei su terra, l’eliminazione al primo turno a Montecarlo, dove aveva ricevuto una wild card, e l’assenza a Madrid, Roma ed al Roland Garros. In particolare, Berrettini non gioca a Roma dal 2021, e nelle 5 partecipazioni (dal 2017) totali il miglior risultato è il quarto di finale disputato nel 2020.

Nel complesso, dunque, Matteo Berrettini dovrà difendere 750 punti sulla terra battuta: in questa settimana non difenderà il titolo di Marrakech, ma potrà poi scartare gli zeri di Madrid, Roma e del Roland Garros, inoltre giocherà anche a Montecarlo e Monaco di Baviera, potendo guadagnare ulteriori punti per il ranking.

PUNTI DA DIFENDERE DI MATTEO BERRETTINI SULLA TERRA

07.04.2025 ATP Tour 250 Marrakech W 250

14.04.2025 ATP Tour Masters 1000 Monte Carlo (WC)R64 0

05.05.2025 ATP Tour Masters 1000 Madrid – 0

19.05.2025 ATP Tour Masters 1000 Rome – 0

09.06.2025 Grand Slam French Open – 0

21.07.2025 ATP Tour 250 Gstaad W 250

28.07.2025 ATP Tour 250 Kitzbuhel W 250

Totale punti da difendere: 750