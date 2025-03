Parigi-Nizza 2025: la startlist e chi parteciperà. Occhi puntati su Jonas Vingegaard

Non solo le corse italiane. Come al solito in questo periodo della stagione il World Tour si divide tra il Bel Paese e la Francia: durante la Tirreno-Adriatico spazio anche alla Parigi-Nizza. Forse gli occhi saranno più puntati sull’Oltralpe visto che al via ci sarà un corridore del calibro di Jonas Vingegaard, a testarsi in vista del Tour de France.

Andiamo a scoprire l’elenco dei partecipanti con la startlist completa.

STARTLIST PARIGI – NIZZA 2025

ALPECIN-DECEUNINCK

BAYER Tobias

DEBRUYNE Ramses

DEL GROSSO Tibor

KIELICH Timo

PLANCKAERT Edward

RIESEBEEK Oscar

VERGALLITO Luca

ARKÉA-B&B HOTELS

COSTIOU Ewen

DEMARE Arnaud

GARCIA PIERNA Raul

GUERNALEC Thibault

SCOTSON Miles

SENECHAL Florian

THIERRY Pierre

BAHRAIN VICTORIOUS

BUITRAGO Santiago

GOVEKAR Matevz

GRADEK Kamil

HAIG Jack

MARTINEZ Lenny

WRIGHT Fred

ZAMBANINI Edoardo

COFIDIS

ANIOLKOWSKI Stanislaw

DE GENDT Aime

IZQUIERDO Clemen

MAISONOBE Sam

MONIQUET Sylvain

PEREZ Anthony

SAMITIER Sergio

DECATHLON AG2R LA MONDIALE

ARMIRAIL Bruno

BISSEGGER Stefan

DE PESTEL Sander

GALL Felix

NAESEN Oliver

PARET-PEINTRE Aurélien

SCOTSON Callum

EF EDUCATION-EASYPOST

ALBANESE Vincenzo

ASGREEN Kasper

DOULL Owain

POWLESS Neilson

STEINHAUSER Georg

SWEENY Harrison

WALKER Max

GROUPAMA-FDJ

CAVAGNA Remi

GENIETS Kévin

GRUEL Thibaud

JACOBS Johan

KÜNG Stefan

MARTIN Guillaume

PALENI Enzo

INEOS GRENADIERS

ARENSMAN Thymen

FOSS Tobias

JUNGELS Bob

SHEFFIELD Magnus

SWIFT Ben

TARLING Joshua

WATSON Samuel

INTERMARCHÉ-WANTY

GOOSSENS Kobe

PAGE Hugo

PETIT Adrien

SMITH Dion

VAN DER HOORN Taco

VAN SINTMAARTENSDIJK Roel

ZIMMERMANN Georg

LIDL-TREK

BERNARD Julien

GIBBONS Ryan

HOOLE Daan

KIRSCH Alex

PEDERSEN Mads

SKJELMOSE Mattias

VERGAERDE Otto

MOVISTAR TEAM

BARTA William

CASTRILLO Pablo

CEPEDA Jefferson

GARCIA CORTINA Ivan

MILESI Lorenzo

MORO Manlio

ROMEO Ivan

RED BULL-BORA-HANSGROHE

LIPOWITZ Florian

MULLEN Ryan

SOBRERO Matteo

VAN DIJKE Mick

VAN POPPEL Danny

VLASOV Aleksandr

ZWIEHOFF Ben

SOUDAL QUICK-STEP

BASTIAENS Ayco

LAMPAERT Yves

MERLIER Tim

SCHACHMANN Maximilian

VAN GESTEL Dries

VAN LERBERGHE Bert

VAN WILDER Ilan

TEAM JAYCO ALULA

DURBRIDGE Luke

HEPBURN Michael

MATTHEWS Michael

O’BRIEN Kelland

O’CONNOR Ben

SCHMID Mauro

WALSCHEID Max

TEAM PICNIC POSTNL

ANDRESEN Tobias Lund

BARDET Romain

BARGUIL Warren

DEGENKOLB John

FLYNN Sean

JAKOBSEN Fabio

VAN DEN BERG Julius

TEAM VISMA | LEASE A BIKE

AFFINI Edoardo

CAMPENAERTS Victor

HAGENES Per Strand

JORGENSON Matteo

LEMMEN Bart

VINGEGAARD Jonas

ZINGLE Axel

UAE TEAM EMIRATES XRG

ALMEIDA João

MCNULTY Brandon

MOLANO Juan Sebastian

NARVAEZ Jhonatan

OLIVEIRA Ivo

POLITT Nils

SIVAKOV Pavel

XDS ASTANA

BOL Cees

CHAMPOUSSIN Clement

CHARMIG Anthon

FEDOROV Yevgeniy

TEJADA Harold

TEUNISSEN Mike

VINOKUROV Nicolas

CAJA RURAL-SEGUROS RGA

BERWICK Sebastian

FERNANDEZ Samuel

LEITÃO Iúri

NICOLAU Joel

OTRUBA Jakub

SILVA Guillermo Thomas

SORARRAIN Gorka

TOTALENERGIES

CRAS Steff

DELETTRE Alexandre

GACHIGNARD Thomas

JEANNIÈRE Emilien

JEGAT Jordan

LEROUX Samuel

TURGIS Anthony

TUDOR PRO CYCLING TEAM

ALAPHILIPPE Julian

DAINESE Alberto

HALLER Marco

LIENHARD Fabian

MAYRHOFER Marius

STORER Michael

TRENTIN Matteo

UNO-X MOBILITY

ABRAHAMSEN Jonas

JANSEN Amund Grøndahl

KRISTOFF Alexander

KULSET Johannes

LEKNESSUND Andreas

SKAARSETH Anders

WÆRENSKJOLD Søren