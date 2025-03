Lucrezia Stefanini rimontata da Sramkova. La slovacca affronterà Paolini nel WTA di Miami

Sarà Rebecca Sramkova ad affrontare Jasmine Paolini nel secondo turno del WTA 1000 di Miami. Purtroppo non ci sarà il derby azzurro tra la numero sei del mondo e Lucrezia Stefanini, che è stata sconfitta dalla slovacca in rimonta con il punteggio di 3-6 6-1 6-3 dopo un’ora e cinquanta minuti di gioco.

Stefanini ha pagato sicuramente i cinque doppi falli e soprattutto ha concesso undici palle break. Rendimento basso con la prima per la toscana, con cui ha vinto il 57% dei punti, con una prestazione che è andata purtroppo in calo nel secondo e terzo set.

Break di Sramkova, ma controbreak immediato di Stefanini ad aprire la partita. Dopo questo inizio scoppiettante, il match segue l’andamento dei turni di servizio. Nell’ottavo gioco l’azzurra si porta sul 15-40, ma non riesce a sfruttare le due palle break. Stefanini, però, se ne procura una terza e questa volta strappa il servizio all’avversaria. La toscana si prende così il primo set per 6-3.

Inizio in salita nel secondo set per l’azzurra, che perde il servizio nel secondo game e con Sramkova che scappa sul 3-0. Stefanini riesce ad annullare un’altra palla break nel quarto gioco, ma nel sesto game la slovacca toglie ancora la battuta all’azzurra e va a chiudere il secondo set in suo favore per 6-1.

Anche il terzo set comincia male per Stefanini, che subisce il break in apertura. La reazione dell’azzurra, però, è immediata, perchè Stefanini si procura la palla del controbreak nel quarto game e la sfrutta. Nel settimo gioco è Sramkova a tornare avanti nel set, strappando il servizio all’avversaria. Questa volta Stefanini non riesce a reagire e la slovacca trova un altro break nel nono game e va a chiudere sul 6-3, qualificandosi per il secondo turno contro Jasmine Paolini.