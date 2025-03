Omloop Nieuwsblad 2025 oggi in tv: orari, altimetria, favoriti. Tutti contro Wout van Aert

Finalmente Classiche del Nord. Si infiamma la stagione del World Tour di ciclismo, arriva la prima gara sugli strappi e sulle pietre: appuntamento con l’ottantesima edizione della Omloop Nieuwsblad. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con programma, favoriti, altimetria e palinsesto TV.

PERCORSO

197 chilometri da Gand a Ninove da percorrere con undici muri da scalare e sette tratti di pavé da affrontare, tutti posti soprattutto nella seconda metà di gara. La fase decisiva è sicuramente quella finale con l’accoppiata in rapida successione, a meno di venti chilometri dall’arrivo, di Kapelmuur (475 metri con pendenza media al 9% e massima che sfiora il 20%) e Bosberg (quasi un chilometro all’11% di pendenza media).

ALTIMETRIA

PROGRAMMA OMLOOP NIEUWSBLAD 2025

Sabato 1 marzo

Gand-Ninove (197 km)

Orario partenza ufficiale: 11.30

Orario arrivo stimato: 17.00

OMLOOP NIEUWSBLAD 2025, DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: dalle 13.30 su Eurosport 2 (canale 211 Sky) per gli abbonati

Diretta streaming: Discovery Plus, eurosport.it, Sky Go e NOW dalle 13.30

Diretta live testuale: OA Sport

FAVORITI

L’attesa è tutta per Wout van Aert che va a caccia della prima vittoria stagionale e, soprattutto, vuole lanciarsi già al meglio verso la stagione delle classiche. La sua Visma | Lease a Bike come al solito sarà la squadra più attrezzata con due nomi di altissima qualità come Jorgenson e Benoot. A sfidarlo i connazionali Jasper Philipsen, Arnaud De Lie e Tim Wellens, oltre al britannico Tom Pidcock ed al venezuelano Jhonatan Narvaez. In casa Italia fari puntati sul tricolore di Alberto Bettiol.