Monica De Gennaro batte uno storico record di Francesca Piccinini. E rilancia per la Nazionale!

Monica De Gennaro è sempre di più nella storia della pallavolo italiana. Non solo i trionfi con Conegliano e la Nazionale, ma adesso anche un riconoscimento personale di grandissimo valore. La 38enne campana, infatti, è diventata la giocatrice con più presenze (631) nella storia della Serie A1 di volley, superando un’altra leggenda del volley azzurro come Francesca Piccinini.

Casualità ha voluto che De Gennaro ha battuto questo primato proprio a Bergamo, città che ha visto protagonista per tantissimi anni proprio Francesca Piccinini. Conegliano ha giocato, infatti, gara-2 dei quarti di finale dei playoff proprio contro la formazione lombarda, vincendo agevolmente per 3-0 e staccando così il biglietto per la semifinale, dove attenderà la vincente del derby piemontese tra Chieri e Novara.

De Gennaro ha vinto davvero tutto in carriera, compreso anche l’oro olimpico a Parigi 2024, dove ancora una volta ha dimostrato di essere il libero più forte del mondo. In occasione della sfida con Bergamo è stata votata anche MVP ed è pure riuscita a mettere un punto a referto dopo una clamorosa difesa su un muro avversario.

“Il record? Significa che gli anni passano e che sto invecchiando, se ho fatto tutte queste presenze. Ma finché mi diverto sto qua”. Una promessa di restare per Moki, che sicuramente fa felice tutta la pallavolo italiana.