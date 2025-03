Monaco su Alcaraz: “A volte gli manca l’umiltà. E’ un fenomeno che sta vivendo un momento difficile”

La sconfitta di Carlos Alcaraz nel secondo turno del Masters1000 di Miami è stata tra i grandi temi di dibattito tra gli appassionati di tennis. Il ko del n.3 del mondo era del tutto inatteso, specie perché non si pensava che il belga David Goffin (ex top-10) avesse i colpi per poter centrare quest’obiettivo. Il campo ha dato, invece, un esito diverso.

Ne ha parlato Guido Monaco, nel corso dell’ultima puntata di TennisMania in onda sul canale Youtube di OA Sport. La questione si pone dal momento che Alcaraz già da qualche tempo sta evidenziando delle criticità: “Perdere da Goffin desta preoccupazione, per quanto il belga abbia esperienza e stia giocando bene. Alcaraz e Medvedev hanno confermato una condizione peggiore del previsto. Munar ha evoluto il suo gioco, ma dare 6-3, 6-2 a Medvedev è qualcosa di forte. Il russo è in una crisi tecnica, mentale, di tutto. Ha chiamato il supervisor per lamentarsi delle palline: lo fa solo lui…Sull’iberico stanno saltando fuori tutti gli interrogativi che ci eravamo posti negli ultimi mesi. La gestione, l’emozione, il divertirsi o non divertirsi: sono tutti temi che ogni volta saltano fuori, quindi c’è un problema legato a stimoli e tranquillità“, ha dichiarato il commentatore tecnico di Eurosport.

“Alcaraz resta comunque un fenomeno che sta vivendo un momento difficile. Per me attualmente il problema è abbastanza grosso, anche se non irrisolvibile. Una partita come quella con Goffin ti mette addosso tanti dubbi, perché a tratti è stato dominato. E’ una bella botta per un giocatore con le sue ambizioni. I lampi ci sono sempre. A volte gli manca quell’umiltà di abbassare il margine di rischio“, ha sottolineato.

A questo punto non resta che attende quanto accadrà nella stagione sulla terra rossa, che potrebbe essergli più favorevole, ricordando il titolo conquistato a Parigi l’anno scorso.