Lindsey Vonn, la rediviva: “So che questo è il mio livello. E posso fare ancora meglio…”

Podio a quarant’anni in Coppa del Mondo: un colpo di mano di altissima qualità, quello di Lindsey Vonn a Sun Valley. Mentre gli occhi del mondo sciistico erano rivolti sul duello Gut-Brignone per la Coppa di SuperG, arriva anche lei a cogliere un secondo posto che sa di storia, cancellando tutti i record di età per quanto riguarda un piazzamento tra i primi tre più avanti negli anni.

Queste le parole della campionessa a stelle e strisce a NBC Sports: “Normalmente faccio meglio quando la pressione è più alta. Questa è l’ultima gara della stagione. Ho semplicemente messo tutto quello che avevo sulla pista. Questo è il livello a cui so di poter sciare. So di poter fare ancora meglio. Questa stagione è stata tosta con la gente che diceva che non potevo, che ero troppo vecchia, che non ero più capace. Credo di aver dimostrato a queste persone che si sbagliavano“.

E ancora: “Quest’anno è stato un continuo di su e giù, ed è difficile rimanere positivi, specialmente quando la gente mi dice che dovrei semplicemente smettere, ancora. Oggi ha significato tutto per me. Questa, ora, è la strada per Cortina il prossimo anno. Volevo davvero far bene a casa. Nella mia carriera è molto raro che io sia stata in grado di disputare una gara di velocità sul mio suolo“.

Per Vonn, che era alla tredicesima gara dal ritorno in Coppa del Mondo, ora la quota podi nelle gare valide per la Sfera di Cristallo è di 138 su 408 partenze, una in meno del record di Renate Goetschl, un’altra che ha fatto la storia, in quota Austria nel caso.