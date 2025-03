Larissa Iapichino sul trono: “Ho fatto meglio di mamma. Non ho mai smesso di crederci”

Un sabato da ricordare per l’atletica italiana. Dopo l’oro di Andy Diaz e le due medaglie di bronzo di Dallavalle e Sioli, la compagine azzurra ha ottenuto un altro titolo agli Europei Indoo2 2025, rassegna in scena questa settimana nei Paesi Bassi, precisamente presso la Omnisport Arena di Apeldoorn: si tratta del metallo più pregiato conquistato nel salto in lungo da Larissa Iapichino, autrice di una prova molto importante, specie sotto il profilo della mentalità.

L’atleta ventiduenne ha archiviato la pratica nel terzo tentativo, dove è atterrata a 6.94, tre cm meno del suo personale nonché attuale season best, precedendo Annik Kalin e la tedesca Malaika Mihambo. Decisamente soddisfatta, la nativa di Borgo San Lorenzo ha parlato a lungo della sua prestazione, ponendo l’accento sul suo essere riuscita a domare i demoni interiori.

“Sono decisamente stanca, sto per svenire – ha detto Larissa ai microfoni della Rai – È stata una gara difficile con ritmi serrati, è stato complicato per tutte, ma bellissimo allo stesso tempo. Ci ho creduto fino in fondo. Lo volevo, non mi sono tirata indietro non ho lasciato spazio al mio auto sabotaggio.Volevo solo andare lì e spaccare tutto. Sono fiera di me stessa. Oggi era importante prendere la medaglia più bella, alla fine serve fare ciò che serve per vincere nonostante la misura. È il mio primo titolo senior, adesso voglio divertirmi con questa mentalità”.

In seconda battuta Iapichino ha scherzato sul paragone con sua mamma, Fiona May, oro nella rassegna continentale Indoor nel 1998 con 6.91. “L’ho battuta, ci scherziamo sempre. In conferenza stampa mi hanno fatto una domanda, chiedendomi: tu l’altra volta sei arrivata seconda, tua mamma ha vinto questo titolo. Cosa ne pensi? Io non sapevo cosa rispondere. Oggi posso dire di avere vinto il titolo, ma con tre cm in più; è già qualcosa“.

L’azzurra ha poi chiosato: “Oggi era la gara in cui volevo compiere questo step, sono felice. Ora ho Raccolto tutto ciò che ho provato, pensato, fatto e lo voglio portare nelle altre gare. Voglio dedicare questo oro a tutti coloro che sono resilienti in quello che fanno, come ho fatto io. Ho avuto tante delusioni, tante gioie, ma mi sono rialzata, sono rimasta sulla mia strada perché credo in quello che faccio“.