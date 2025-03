LARISSA DECOLLA! Iapichino plana sull’oro europeo con una misura di lusso: Mihambo si inchina!

I paragoni con una mamma sportivamente mitologica come Fiona May sono stati innumerevoli negli ultimi anni e non era facile emergere da questa pressione, ma Larissa Iapichino è sempre andata avanti per la propria strada e ha costantemente messo in mostra il suo talento, conquistando lungo il suo percorso una medaglia d’argento agli Europei all’aperto e una argento agli Europei Indoor nelle ultime due stagioni, accarezzando poi il podio alle Olimpiadi di Parigi 2024 e ai Mondiali 2023.

Questa sera la 22enne toscana è definitivamente decollata e si è laureata Campionessa d’Europa indoor, imponendosi di forza alla Omnisport Arena di Apeldoorn (Paesi Bassi) con la splendida misura di 6.94 metri centrata al terzo tentativo, dopo un avvio da 6.71 e un nullo alla seconda prova. L’allieva di papà Gianni si è fermata a tre centimetri dal suo personale, siglato due anni fa quando fu seconda in ambito continentale a Istanbul: quella odierna è la terza misura della carriera, curiosamente la stessa con cui la scorsa estate fu seconda agli Europei di Roma.

Tornata sulla vecchia rincorsa, Larissa Iapichino è riuscita a prendere uno splendido asse di battuta ed è volata lontanissimo, superando di quattro centimetri la svizzera Annik Kalein, che con il 6.90 piazzato in apertura sognava la grande magia. Dopo la stoccata che è poi valsa il titolo, l’azzurra è andata un po’ in calando (6.78, 6.69) e all’ultimo affondo, con la certezza di aver vinto, ha tentato di superare il muro dei sette metri per la prima volta in carriera. Non ci è riuscita e si è poi lasciata andare indietro a mo’ di volo d’angelo per festeggiare la prima apoteosi della propria giovane carriera.

C’era grande attesa per il rovente duello con la tedesca Malaika Mihambo, ma la Campionessa Olimpica di Tokyo 2020 non è riuscita a piazzare la zampata e si è dovuta accontentare del bronzo (6.88). Larissa Iapichino è riuscita a emulare la mamma, presente sugli spalti, che vinse questo titolo a Valencia nel 1998 con la misura di 6.91 nel mezzo dei suoi due sigilli ai Mondiali all’aperto. Primo trionfo a livello senior per la nostra portacolori, che a livello giovanile vinse all’aperto agli Europei Under 20 (nel 2019) e Under 23 (nel 2023).