Joao Almeida vince alla Parigi-Nizza: “Non abbiamo mollato con la neve, quando Vingegaard è scattato…”

Joao Almeida ha vinto la quarta tappa della Parigi-Nizza, piazzando un bellissimo affondo nel finale con cui è andato a riprendere il danese Jonas Vingegaard proprio negli ultimi metri. Successo di prestigio per il portacolori della UAE Emirates XRG, che è stato il migliore in una giornata caratterizzata dalla forte pioggia e dalle temperature basse, tanto da convincere gli organizzatori a neutralizzare un tratto della frazione.

Joao Almeida ha espresso tutta la propria soddisfazione al termine della tappa: “Sono molto felice. La giornata è stata molto dura con tanti colpi di scena. Ha addirittura nevicato ma nonostante questo non abbiamo mollato e credo che come squadra meritiamo questo risultato e io personalmente sono davvero contento. Oggi mi sentivo bene, anche se non sono sicuramente il migliore quando fa tanto freddo come oggi e ho anche sofferto un po’ le basse temperature“.

Il lusitano ha poi proseguito, soffermandosi sull’azione nel finale che gli ha permesso di conquistare un successo di peso davanti al due volte vincitore del Tour de France e di compiere un bel balzo in avanti in classifica generale: “La salita finale non era abbastanza dura per fare la differenza e neanche per scremare il gruppo, quando Jonas ha attaccato io non ero nella migliore posizione possibile ma ho comunque fatto del mio meglio e ho ottenuto il risultato”.

Il 26enne non si pone limiti: “Io credo di poter vincere la Parigi-Nizza ma ovviamente non dipende solo da me. La mia condizione è buona e io mi sento bene e pronto a mostrare a tutti chi è Joao Almeida“.