Jannik Sinner aggiunge un torneo! Nuovo impegno prima del Roland Garros

Jannik Sinner tornerà in campo in occasione degli Internazionali d’Italia, che scatteranno il prossimo 7 maggio sulla terra rossa del Foro Italico a Roma. Il numero 1 del mondo sta scontando una squalifica di tre mesi ed è costretto a saltare i Masters 1000 sul cemento statunitense e anche i primi grandi appuntamenti della stagione sul mattone tritato, come Montecarlo e Madrid.

Il fuoriclasse altoatesino riabbraccerà il proprio pubblico nel cuore della primavera, sostenuto dagli spettatori che gremiranno gli impianti nella Capitale per trascinarlo verso un grande risultato. Il 23enne ha aggiunto un altro torneo rispetto alla programmazione comunicata a inizio stagione e che naturalmente è stata stravolta dopo l’accordo raggiunto con la WADA.

Jannik Sinner giocherà infatti il torneo ATP 500 di Amburgo, che andrà in scena sulla terra rossa della località tedesca dal 17 al 24 maggio. L’azzurro scenderà in campo subito dopo gli Internazionali d’Italia, che si concluderanno domenica 18 maggio con la finale che assegnerà il titolo (nel caso raggiungesse gli atti conclusivi non giocherà in Germania prima del 20 maggio). Dopo lo stop non mancheranno gli impegni per il nostro portacolori, che cercherà di mettere un po’ di benzina nelle gambe su questa superficie.

L’aggiunta dell’impegno ad Amburgo è stata pensata per prepararsi al meglio in vista del Roland Garros, secondo Slam della stagione che si disputerà sulla terra rossa di Parigi dal 25 maggio all’8 giugno e dove Jannik Sinner cercherà di conseguire un risultato di grande impatto dopo che lo scorso anno perse la semifinale contro lo spagnolo Carlos Alcaraz, poi capace di alzare al cielo il trofeo.

CALENDARIO JANNIK SINNER DOPO LA SQUALIFICA

7-18 maggio Internazionali d’Italia (ATP Masters 1000 di Roma)

17-24 maggio ATP 500 di Amburgo (nel caso in cui raggiunga la finale a Roma ovviamente non giocherà prima del 20 maggio)

25 maggio-8 giugno Roland Garros