Jannik Sinner aggancia Ilie Nastase nella classifica delle settimane al n.1 del mondo: prosegue la scalata

Jannik Sinner è costretto a restare a guardare gli altri nel torneo di Indian Wells. Avrebbe voluto essere in California l’altoatesino, per prendersi un titolo pieno di significati visto quanto accaduto l’anno passato proprio in quel torneo. La vicenda “Clostebol” iniziata in quell’evento e protrattasi per quasi un anno è giunta alla conclusione con l’accordo tra i legali del pusterese e la WADA, ovvero una sospensione di tre mesi fino alle 23.59 del 4 maggio.

Sinner, per questo, sta programmando il proprio rientro, dando grande importanza alla cura del proprio corpo, prima di potersi allenare in campo anche col confronto con altri tennisti dal 13 aprile. Il focus è sugli Internazionali d’Italia e il Roland Garros. Pur non giocando, Jannik continua la propria scalata nella graduatoria alltime riservata alle settimane da n.1 del ranking.

L’altoatesino ha raggiunto il dato di 40, diventando così il 15° giocatore della storia e raggiungendo il rumeno Ilie Nastase. Nel mirino ci sono ora Andy Murray e Gustavo Kuerten che il nostro portacolori supererà sicuramente, visto che è già assodato che la sua permanenza in vetta sarà garantita almeno fino al 21 aprile, raggiungendo dunque le 46 settimane e posizionandosi in tredicesima piazza alle spalle dell’americano Jim Courier.

Vedremo poi cosa accadrà quando si entrerà nel vivo della stagione con Parigi e Wimbledon in successione, dove il classe 2001 del Bel Paese vorrebbe fare meglio dell’anno scorso e prendersi una rivincita nei confronti di Alcaraz sul red carpet.

CLASSIFICA SETTIMANE AL NUMERO 1 ATP

1. Novak Djokovic 428

2. Roger Federer 310

3. Pete Sampras 286

4. Ivan Lendl 270

5. Jimmy Connors 268

6. Rafael Nadal 209

7. John McEnroe 170

8. Bjorn Borg 109

9. Andre Agassi 101

10. Lleyton Hewitt 80

11. Stefan Edberg 72

12. Jim Courier 58

13. Gustavo Kuerten 43

14. Andy Murray 41

15. Ilie Nastase 40

15. Jannik Sinner 40

17. Carlos Alcaraz 36