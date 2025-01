Italian Sportrait Awards 2025: svelate le nomination. Si vota fino al 9 febbraio

Svelati i nomi delle candidature alla tredicesima edizione degli Italian Sportrait Awards, gli Oscar degli sport inclusivi. Nella sala Tevere della Regione Lazio, il presidente della Confsport Italia e ideatore del premio Paolo Borroni ha annunciato le nomination 2025, indicate dalla giuria tecnica composta da atleti ed ex atleti, giornalisti, personaggi dello spettacolo e rappresentanti dei gruppi sportivi civili e militari.

“Un premio che mancava – spiega Borroni – e di cui, insieme all’ex nuotatrice azzurra Cristina Chiuso e ad altri grandi campioni che si sono aggiunti successivamente, sentivamo la necessità. Un premio che potesse unire tutti gli atleti, diversamente abili e normodotati. Un premio che molti hanno provato a copiarci ma di cui vantiamo questa peculiarità. Si può già votare online e per ogni categoria si dovrà indicare una preferenza”.

I premi verranno assegnati agli atleti azzurri che si sono maggiormente distinti nell’ultima stagione agonistica, senza disparità tra diversamente abili e normodotati. A decretare i vincitori sarà una giuria popolare che potrà votare online fino al 9 febbraio sul sito https://italiansportraitawards.it/. All’evento, presentato dalla giornalista e conduttrice televisiva Simona Rolandi e presenziato dal presidente del Consiglio Regionale del Lazio Antonio Aurigemma, erano presenti, tra gli altri, il vice presidente del CIP Lazio Giuseppe Andreana, il presidente della Federazione Italiana Nuoto regionale e vice presidente del CONI regionale Giampiero Mauretti, il consigliere regionale del Lazio e presidente della commissione sport Mario Luciano Crea, il consigliere della FIN nazionale Luca Piscopo e gli allievi dell’Istituto Cine-TV Roberto Rossellini di Roma.

Molti gli ex atleti e personaggi dello sport e dello spettacolo che fanno parte della giuria tecnica, tra cui Amaurys Perez, campione del mondo con il Settebello a Shanghai 2011, collare d’oro al merito sportivo 2012, personaggio televisivo con una lunga carriera cominciata con il secondo posto a Ballando con le Stelle 2013 e tecnico di pallanuoto; Giorgia Campana, pluricampionessa italiana alle parallele asimmetriche e bronzo agli Europei di ginnastica artistica a Bruxelles 2012; Gloria Peritore, campionessa mondiale di kickboxing; Francesca Segat, pluricampionessa italiana (50 titoli nazionali) e campionessa europea in vasca corta nei 200 misti a Fiume 2008; Nicola Marconi, tecnico responsabile delle squadre Nazionali giovanili di tuffi, tre volte campione europeo dal trampolino individuale e sincro (da 1 metro a Berlino 2002 e tre metri sincro a Istanbul 1999 e Madrid 2004); Alessandra Romiti, ex azzurra di nuoto, sesta nella 25 chilometri ai Mondiali di Napoli 2006, tra le pioniere del nuoto in acque libere nazionale e internazionale.

I numeri più importanti della XIII edizione: 79 giudici, 405 atleti in nomination e 93 team; l’anno scorso ci sono stati 650.000 contatti e 6.500 ragazzi under 16 coinvolti nel premio speciale Il Campione dei Ragazzi.

Le nomination Italian Sportrait Awards 2025

Top Uomini

Filippo Gianna (FCI)

Jannik Sinner (FITP)

Thomas Ceccon (FIN)

Nicolò Martinenghi (FIN)

Gregorio Paltrinieri (FIN)

Top Donne

Jasmine Paolini (FITP)

Marta Maggetti (FIV)

Martina Caironi (FISPES)

Sofia Raffaeli (FGI)

Carlotta Gilli (FINP)

Rivelazione Uomini

Giorgio Malan (FIPM)

Giovanni De Gennaro (FICK)

Rigivan Ganeshamoorty (FISPES)

Filippo Macchi (FIS)

Manuel Bortuzzo (FINP)

Rivelazione Donne

Alice D’Amato (FGI)

Nadia Battocletti (FIDAL)

Ginevra Taddeucci (FIN)

Giulia Terzi (FINP)

Alice Bellandi (FIJLKAM)

Giovani Uomini

Giuseppe Disabato (FIDAL)

Lorenzo Finn (FCI)

Mattia Furlani (FIDAL)

Niccolò Pisilli (FIGC)

Simone Conte (FIN)

Giovani Donne

Giulia Dragoni (FIGC)

Manila Esposito (FGI)

Benedetta Pilato (FIN)

Sara Curtis (FIN)

Erika Saraceni (FIDAL)

Team Top Uomini

Team Coppa Davis (FITP)

Staffetta 4×100 stile libero (FIN)

4 di coppia (FIC)

Team Fioretto (FIS)

C2 500m (FICK)

Team Top Donne

Team Spada (FIS)

Team Billie Jean King Cup (FITP)

Team Ginnastica Ritmica (FGI)

Team Ginnastica Artistica (FGI)

Team Italia (FIPAV)

Team Misto

Nacra 17 (FIV)

Staffetta 4×100 stile libero mista (FINP)

Skeet Misto (FITAV)

Arco Ricurvo Open (FITARCO – Para Archery)

Doppio (FITP)