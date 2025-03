Italia-USA oggi, Mondiali curling 2025: orario, programma, tv, streaming

Oggi sabato 29 marzo (alle ore 21.00) l’Italia farà il proprio debutto ai Mondiali 2025 di curling maschile. La nostra Nazionale scenderà sul ghiaccio di Moose Jaw (Canada) per affrontare gli USA. Joel Retornaz e compagni vogliono incominciare con il piede giusto la propria avventura nella rassegna iridata e incroceranno la sempre solida compagine statunitense.

Gli azzurri, reduci da una prestazione sottotono agli Europei in autunno, hanno tutte le carte in regola per brillare in questa competizione dopo aver conquistato la medaglia di bronzo nella passata edizione. L’esordio si preannuncia ostico per il quartetto tricolore, dotato di mezzi tecnici e agonistici di spessore. Lo skip sarà affiancato da Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-USA, match valido per i Mondiali 2025 di curling maschile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su The Curling Channel, prevista la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-USA OGGI

Sabato 29 marzo

Ore 21.00 Italia vs USA – Diretta streaming su The Curling Channel

PROGRAMMA ITALIA-USA MONDIALI CURLING: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: The Curling Channel.

Diretta Live testuale: OA Sport.