Italia-Germania oggi in tv, Nations League calcio 2025: orario, probabili formazioni, streaming

L’Italia torna in campo stasera a San Siro contro la Germania per l’andata dei quarti di finale della UEFA Nations League 2025 di calcio maschile. Un doppio confronto ravvicinato (match di ritorno a Dortmund domenica 23 marzo) molto importante, che mette in palio il pass per la Final Four della manifestazione continentale e soprattutto l’inserimento in un girone sulla carta più abbordabile nelle qualificazioni ai Mondiali 2026.

Gli Azzurri, in caso di passaggio del turno, troverebbero infatti nel gruppo A Slovacchia, Irlanda del Nord e Lussemburgo, mentre fallendo l’accesso alla Final Four di Nations League se la vedrebbero nel gruppo I con l’ostica Norvegia (trascinata dalle stelle Odegaard e Haaland) oltre alle abbordabili Israele, Estonia e Moldavia nel cammino verso la prossima rassegna iridata.

La Nazionale italiana di Luciano Spalletti, reduce da una buona sequenza di prestazioni e risultati tra settembre e novembre dopo il flop degli Europei, dovrà provare a sfruttare la bolgia di Milano per portarsi in vantaggio nel doppio confronto. Ricordiamo inoltre che, chi avanzerà tra Italia e Germania, giocherà in casa la Final Four (semifinali e finali su partita secca) di giugno.

Di seguito il calendario completo, il programma, l’orario di inizio, le probabili formazioni, il palinsesto tv e streaming di Italia-Germania, match d’andata dei quarti di finale della UEFA Nations League 2024-2025 di calcio maschile. Prevista diretta tv su Rai 1; in diretta streaming su Rai Play; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-GERMANIA NATIONS LEAGUE

Giovedì 20 marzo

Ore 20.45 Italia-Germania – Diretta tv su Rai 1

PROGRAMMA ITALIA-GERMANIA NATIONS LEAGUE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 1.

Diretta streaming: Rai Play.

Diretta Live testuale: OA Sport.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA-GERMANIA

ITALIA (3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Ricci, Tonali, Udogie; Raspadori; Kean.

GERMANIA (4-2-3-1): Baumann; Kimmich, Tah, Rüdiger, Schlotterbeck; Andrich, Goretzka; Sané, Musiala, Adeyemi; Undav.