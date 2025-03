Italia-Corea del Sud oggi, Mondiali curling 2025: orario, programma, tv, streaming

Nella notte tra sabato 29 e domenica 30 marzo si giocherà Italia-Corea del Sud, secondo match valido per i Campionati Mondiali 2025 di curling maschile, competizione quest’anno in programma in quel di Moose Jaw, in Canada. Partita importante per gli azzurri, motivati a cominciare con il piede giusto la rassegna iridata, con l’obiettivo non solo di raggiungere il podio, ma anche di riscattare la prestazione negativa degli Europei in autunno, dove è arrivato un risultato ben al di sotto delle aspettative.

Sarà una sfida interessante per il quartetto formato da Joel Retornaz, Amos Mosaner, Mattia Giovanella e Sebastiano Arman, alle prese con una squadra avversaria in forte crescita e da prendere con le pinze. Proprio per questo paradossalmente l’incontro si presenterà come uno dei più duri di questa prima fase. Serve dunque concentrazione per evitare beffe.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Corea del Sud, match valido per i Mondiali 2025 di curling femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su The Curling Channel. Gli orari sono italiani (a Moose Jaw sono sei ore indietro rispetto a noi).

CALENDARIO ITALIA-COREA DEL SUD OGGI

Domenica 30 marzo

Ore 03.00 Italia vs Corea del Sud – Diretta streaming su The Curling Channel

PROGRAMMA ITALIA-COREA DEL SUD MONDIALI CURLING: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: The Curling Channel, per gli abbonati.