Il meteo cambia tutto a Lake Placid: rivoluzionato il programma dei Mondiali di bob

Rivoluzione nel programma dell’ultima settimana dei Mondiali di bob in quel di Lake Placid. Sono rimaste due gare: il bob a 2 femminile ed il bob a 4 maschile, entrambe saranno anticipate e si disputeranno tra venerdì e sabato.

Come da comunicato da parte della IBSF, infatti, poiché le previsioni meteorologiche indicano temperature più elevate nel weekend, la direzione locale della pista ha deciso che le gare (inizialmente in programma sabato e domenica) saranno riprogrammate per garantire le migliori condizioni possibili della pista.

NUOVO PROGRAMMA MONDIALI BOB 2025

Venerdì 14 marzo

13:00 Prima manche bob a 4

14:45 Seconda manche bob a 4

18:00 Prima manche bob a 2 femminile

19:30 Seconda manche bob a 2 femminile

Sabato 15 marzo

13:00 Terza manche bob a 4

14:45 Quarta manche bob a 4

18:00 Terza manche bob a 2 femminile

19:30 Quarta manche bob a 2 femminile