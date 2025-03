F1, Charles Leclerc: “Sono stato conservativo, ma non avevo molto passo”

Una Sprint Race a due facce per Charles Leclerc. Il ferrarista si è infatti dovuto accontentare della quinta posizione in occasione della gara corta andata in scena al GP di Cina, secondo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1, presentando qualche problema in termini di velocità ma lanciando buoni segnali in vista di domani, complice una gestione significativa delle gomme.

Nello specifico il monegasco ha dovuto cedere il passo a George Russell, abile a passare al secondo giro, piazzandosi poi alle spalle di Lewis Hamilton, Oscar Piastri e Max Verstappen. Una volta arrivato in mixed zone, il pilota ha commentato quanto fatto.

“Sono stato conservativo, ma non avevo molto passo, soprattutto nella prima parte di gara – ha detto Leclerc ai microfoni di Sky Sport Italia – Verso la fine andavo meglio, ma non abbastanza: sicuramente è un punto perso, però non sono mai stato davvero veloce. Storicamente questa pista è sempre stata difficile per me, anche se non è una scusa. Devo trovare il modo di essere competitivo già da oggi pomeriggio, anche se è evidente che finora non sono stato al livello di Lewis”.

Leclerc ha poi proseguito: “A inizio stagione avevo rimarcato la difficoltà iniziale, complice la presenza dei due circuiti dove fatico di più, ovvero Melbourne e Shanghai. Dopo di questi, spero di poter guardare avanti con più fiducia. Comunque c’è ancora un weekend da affrontare, e il mio obiettivo resta quello di raccogliere più punti possibili. Il quarto posto era alla nostra portata, e ora spero di riuscire a ritrovare il feeling con la macchina”.