Ename Samyn Classic: Van Der Poel apre la sua stagione con la classica belga, c’è Luca Mozzato

La 57esima edizione della Ename Samyn Classic si correrà domani martedì 4 marzo. La corsa belga partirà da Quaregnon e terminerà dopo ben 199.1 chilometri a Dour. Lo scorso anno la classica, conosciuta con il nome di Le Samyn, fu conquistata in volata da Rex Laurenz (Intermarché-Wanty), seguito dal portoghese Antonio Morgado (UAE Team Emirates XRG).

Il percorso nei 90 chilometri iniziali non presenta alcuna difficoltà, ma si dovrà comunque prestare molta attenzione alle insidiosissime strade del Belgio. Le asperità inizieranno con la Côte de la Roquette (400 metri ad una pendenza media del 2%) che segna l’ingresso nel circuito finale. I corridori affronteranno anche due tratti in pavé di Rue Chasse de la Motte (300 metri) e Rue des Jonquilles (400 metri) ed arriveranno, al termine dei tre giri nel circuito, sul traguardo di Dour.

La scorsa edizione, con qualche chilometro in meno, fu molto agguerrita e la conclusione si ebbe proprio al fotofinish con la vittoria di Rex Laurenz. Anche quest’anno il belga correrà la corsa di casa e cercherà di bissare il successo del 2024. Tante squadre al via ma nessun italiana presente. I nostri colori saranno rappresentati da: Luca Mozzato (Arkèa B&B Hotels), Michele Gazzoli e Matteo Malucelli (XDS Astana Team), Alberto Bruttomesso, Nicolò Buratti e Daniel Skerl (Bahrain -Victorious), Andrea Raccagni Noviero (Soudal Quick-Step), Alessandro Perracchione, Umberto Poli e Filippo Ridolfo per il Team Novo Nordisk.

La corsa belga rappresenta anche il ritorno del fuoriclasse Mathieu Van Der Poel (Alpecin-Deceuninck). L’olandese ha deciso, prima di partecipare alle Strade Bianche, di anticipare il rientro e concentrarsi sull’Ename Samyn Classic. Vedremo se Van Der Poel sarà già nella condizione giusta per tornare alla vittoria. Tra i favoriti non possiamo dimenticare un altro belga: Arnaud De Lie (Lotto), vincitore della terza tappa dell’Etoile de Bessèges ed il francese della TotalEnergies Emilien Jeannière, terzo alla Clasica de Almeria.